ITV verruimt het contract van deelnemers aan het recentste seizoen van The voice of Holland en The Voice Kids. De kandidaten mogen vanaf nu muziek uitbrengen, commerciële deals aangaan en optreden, vertelt het productiebedrijf woensdag aan NU.nl.

Ook mogen ze deelnemen aan andere talentenjachten. De prioriteit van ITV ligt naar eigen zeggen bij de kandidaten en de producent hoopt dat zij zich verder kunnen ontplooien. Daarom is besloten om het contract van de deelnemers te verruimen.

De geheimhoudingsplicht blijft wel bestaan, omdat onduidelijk is of de rest van het seizoen nog voortgezet zal worden. Die geheimhoudingsplicht is in het leven is geroepen om te voorkomen dat de resultaten voortijdig worden bekendgemaakt. Kandidaten mogen dus bijvoorbeeld niet vertellen tot welk stadium in de show ze zijn gekomen. Ook mogen de deelnemers het merk The Voice niet commercieel exploiteren.

Ray Benjamin, een van de kandidaten uit het recentste seizoen van de talentenjacht, vertelde dinsdag dat hij vanwege het contract stappen wilde ondernemen tegen het programma. "Ik ga mijn carrière niet onderbreken omdat zij fouten maken", zei Benjamin in het Omroep West-programma Menno in de Middag.

De zanger vertelde dat hij en andere deelnemers een brief hadden geschreven "om dit stukje uit het contract los te laten". Ze kondigden aan het besluit aan te vechten als dit gedeelte niet uit het contract gehaald zou worden.

Het huidige seizoen van The voice of Holland is stilgelegd vanwege berichten over ongewenst gedrag achter de schermen. Het BNNVARA-programma BOOS van Tim Hofman bracht deze berichten aan het licht.

Inmiddels is aangifte gedaan tegen bandleider Jeroen Rietbergen, regisseur Martijn N. en coach Ali B.