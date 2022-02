Een oud-kandidate van The voice of Holland die anoniem wil blijven, heeft woensdag aan NU.nl laten weten aangifte te gaan doen tegen een regisseur van het programma. Over de inhoud van de aangifte wil ze publiekelijk niks kwijt, maar de reden van de aangifte is bij deze site bekend.

Het is de tweede aangifte tegen regisseur Martijn N. Vrijdag meldde zich al een vrouw bij de politie om aangifte van aanranding tegen hem te doen.

N. zei in een eerder interview met het AD zich van geen kwaad bewust te zijn. Ja, hij was handtastelijk, maar gedroeg zich naar eigen zeggen nooit ongepast. In een BOOS-aflevering over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The voice of Holland werd duidelijk dat zeker vijftien vrouwen dit wel zo hebben ervaren.

De oud-kandidate van het programma zegt tegen NU.nl dat het interview haar getriggerd heeft om aangifte tegen de regisseur te doen. De vrouw in kwestie roept lotgenoten op zich te melden bij de politie.

De vrouw heeft inmiddels contact gezocht met advocaat Sébas Diekstra, die meerdere vrouwen bijstaat in deze zaak. Diekstra zegt desgevraagd enkel te kunnen bevestigen dat de vrouw aangifte wil gaan doen tegen iemand van de productie van The voice of Holland.

De melding van de oud-kandidate is, net als die van de vrouw die vrijdag aangifte tegen N. heeft gedaan, niet een van de vijftien meldingen waar het programma BOOS over berichtte.

Onbekend hoeveel mensen zich in totaal hebben gemeld

Sinds de online uitzending van BOOS op 20 januari hebben verschillende vrouwen aangifte gedaan tegen personen die bij The Voice betrokken zijn, zoals bandleider Jeroen Rietbergen en coach Ali B.

Op de dag van de uitzending riepen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) mensen die denken slachtoffer te zijn geweest van een strafbaar feit op zich te melden. Het is nog niet bekend hoeveel personen hier gehoor aan hebben gegeven.