De politie heeft naar aanleiding van de BOOS-uitzending over The voice of Holland inmiddels vijf aangiften van en nog eens twintig meldingen over onder meer aanranding en verkrachting ontvangen. Er zijn geen nieuwe aangiften bij gekomen, wel een aantal nieuwe meldingen. Vanwege de privacy van betrokkenen kan de politie verder geen details bekendmaken.

"De afgelopen weken hebben zich bij de politie tientallen slachtoffers van mogelijk seksueel misbruik en/of ongewenst seksueel gedrag gemeld", meldt de politie maandag. Het Openbaar Ministerie is bezig met de beoordelingen van deze meldingen, maar kan nog niet zeggen op welke termijn dat is afgerond.

De politie maakt een onderscheid tussen meldingen en aangiften. Een melding leidt in beginsel niet tot een strafrechtelijk onderzoek, een aangifte kan wel tot een onderzoek onder leiding van het OM leiden.

De politie benadrukt dat slachtoffers ook de komende tijd met hun verhaal bij haar terechtkunnen. "We zien dat er een breed maatschappelijk debat over seksueel grensoverschrijdend gedrag op gang is gekomen. En dat er een beweging in gang is gezet: het is drukker dan normaal met mensen die de zedenteams bellen. Niet alleen slachtoffers rond TVOH vinden hun stem. De meeste telefoontjes hebben niets te maken met dat programma. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om meldingen over aanranding, verkrachting of seksueel misbruik dat jaren geleden heeft plaatsgevonden."

Na de onthullingen van Tim Hofman en zijn team in de BOOS-aflevering van 20 januari stapten al verschillende kandidaten en oud-kandidaten van de talentenjacht naar de politie. Sommigen deden dat daarvóór al; zo was in de video te zien dat een vrouw aangifte van verkrachting deed tegen Ali B.

Hieronder zetten we alles nog een keer op een rijtje.

Ali B



Aangifte wegens verkrachting

In de uitzending van BOOS is te zien dat een anonieme oud-deelnemer van The voice of Holland aangifte doet wegens verkrachting.

Aangifte naar aanleiding van schrijverskamp

Een andere vrouw vertelt in BOOS dat ze meedeed aan een schrijverskamp en daar werd geconfronteerd met het gedrag van Ali B. Ook zij heeft aangifte gedaan.

Jeroen Rietbergen

Aangifte wegens aanranding

Oud-kandidate Nienke Wijnhoven trad na de BOOS-uitzending naar buiten met haar verhaal en liet toen weten dat ze aangifte zou gaan doen wegens aanranding. Wijnhoven was ruim drie jaar geleden te zien in The voice of Holland en werd in dat seizoen derde.

Regisseur Martijn N.

Aangifte wegens aanranding

Vorige week deed een andere oud-deelnemer van The voice of Holland aangifte van aanranding tegen Martijn N., een regisseur van het programma. Dit is de eerste aangifte tegen de regisseur, die in het AD vertelde dat hij zich niet herkent in de beschuldigingen.

Aangifte om onbekende reden

Afgelopen woensdag werd bekend dat een andere oud-kandidate aangifte doet tegen de regisseur. Over de inhoud ervan wil ze publiekelijk niets kwijt.