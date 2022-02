Volgens Ray Benjamin, een van de kandidaten uit het recentste seizoen van The voice of Holland dat op pauze is gezet, mag hij volgens zijn contract niet optreden of muziek uitbrengen. Hij wil stappen ondernemen tegen het programma, omdat nog niet duidelijk is of en wanneer het programma wordt hervat.

Dit zou voor alle kandidaten gelden die in de eerste twee uitgezonden afleveringen te zien waren. "Ik ga mijn carrière niet onderbreken omdat zij fouten maken", zegt Benjamin in het Omroep West-programma Menno in de Middag.

De zanger vertelt dat hij en andere deelnemers een brief hebben geschreven "om dit stukje uit het contract los te laten". Als daarmee niet akkoord wordt gegaan, willen zij dat besluit aanvechten.

De Leidse artiest legt uit dat zijn auditie in september 2021 is opgenomen en in januari van dit jaar is uitgezonden.

Producent ITV, die de contracten voor de deelnemers opstelt, heeft nog niet gereageerd.

Het huidige seizoen van The voice of Holland is stilgelegd vanwege berichten over ongewenst gedrag achter de schermen. Het BNNVARA-programma BOOS van Tim Hofman bracht deze berichten aan het licht.

Inmiddels is aangifte gedaan tegen bandleider Jeroen Rietbergen, een niet bij naam genoemde regisseur en coach Ali B.