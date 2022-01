Twee vrouwen die in de uitzending van BOOS over de misstanden rond The voice of Holland hun verhaal delen over Ali B, waren eigenlijk van plan om dit in het tijdschrift LINDA. te doen. Wegens "mager bewijs" is destijds besloten niet tot publicatie over te gaan, bevestigt de hoofdredacteur aan de Volkskrant.

Het gaat om de vrouw die door de rapper zou zijn misbruikt tijdens een schrijverskamp en een oud-kandidate van The Voice die in 2014 door Ali B werd uitgenodigd in zijn studio en daar door hem zou zijn verkracht.

De twee vermeende slachtoffers wilden in de zomer van 2020 anoniem hun ervaringen delen in LINDA., maar hun verhaal werd uiteindelijk niet gepubliceerd. "We geloofden de vrouwen absoluut, maar vonden de verhalen niet voldoende", zegt hoofdredacteur Jildou van der Bijl.

"Voor publicatie was echt meer bewijs nodig. Er was ook nog geen aangifte. Als we bijvoorbeeld getuigenissen van zes vrouwen hadden gehad, hadden we waarschijnlijk een andere beslissing genomen."

Diverse medewerkers van het blad, onder wie Linda de Mol, waren hiervan "vertrouwelijk op de hoogte". Op verzoek van de oud-Voice-deelneemster werd geen melding gedaan bij Talpa, dat tot 2020 de talentenjacht produceerde.

De Mol heeft het ook niet gedeeld met haar broer en Talpa-directeur John de Mol, "om de anonimiteit en de wens van het slachtoffer te respecteren". Talpa laat in reactie weten "dat de getuigenissen hen niet hebben bereikt", maar dat het mediabedrijf "dit wel graag had willen weten".

LINDA. bracht vrouwen in contact met BOOS

De freelance journalist die de getuigenissen van de vrouwen opnam, adviseerde hen om op zoek te gaan naar andere slachtoffers en hielp hen bij het opstellen van de oproep. Omdat dit niets opleverde, zijn de vrouwen met hulp van LINDA.-hoofdredacteur Van der Bijl naar de redactie van BOOS gestapt. Dit leidde tot de uitzending die een week geleden op YouTube verscheen en tot dusver bijna tien miljoen keer is bekeken.

Tegen Ali B is inmiddels twee keer aangifte gedaan, waarvan er één afkomstig is van de vrouw die Ali B ontmoette tijdens een schrijverskamp. Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek en de rapper heeft zijn werk neergelegd in afwachting hiervan. Ook tegen bandleider Jeroen Rietbergen zijn aanklachten ingediend. De uitzendingen van The Voice zijn voorlopig stopgezet.