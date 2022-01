Ali B legt zijn werk voorlopig neer nu hij wordt beschuldigd van verkrachting en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De rapper zal de komende tijd niet actief zijn als artiest en partner bij SPEC, meldt het managementbureau woensdag op Instagram.

In de uitzending van BOOS over misstanden bij The voice of Holland van afgelopen donderdag wordt Ali B beschuldigd van verkrachting, waarvan ook aangifte is gedaan.

"Onze gedachten zijn bij iedereen die ooit te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag", schrijft SPEC in een verklaring. Het managementbureau laat weten dat de uitzending "veel impact heeft gehad, ook op ons".

"De aflevering heeft ook veel impact op Ali en zijn gezin. Dat hij op basis van de beschuldigingen al publiekelijk wordt veroordeeld, valt hem zwaar. Dit heeft Ali doen besluiten om zijn activiteiten als artiest, ondernemer en partner binnen SPEC voorlopig stil te leggen in afwachting van wat het Openbaar Ministerie zal besluiten omtrent de twee aangiftes die tegen hem gedaan zijn."

Volgens SPEC zal de rapper zich voorlopig op zijn gezin richten en verder geen commentaar meer geven op de beschuldigingen.

Ali B ontkende eerder op Instagram dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De rapper schreef er alle vertrouwen in te hebben dat het OM de zaak op een "zuivere manier" zou afdoen.