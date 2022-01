Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft 508 procent meer telefoontjes ontvangen rond de uitzending van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. Het aantal chats met slachtoffers was 28 keer groter dan in dezelfde periode vorig jaar.

Normaal gesproken worden er gemiddeld 12 tot 13 chatgesprekken per dag gevoerd. Op de dag dat BOOS werd uitgezonden waren dat er 341, een dag later waren het er 286.

Het aantal telefoontjes kwam op de dag van de uitzending uit op 92, vrijdag waren het er zelfs 232. Deze aantallen zorgen samen voor een gemiddelde stijging van 508 procent ten opzichte van het aantal telefoontjes dat het centrum op een 'normale' dag ontvangt.

De gesprekken gingen vrijwel allemaal over seksueel geweld. Ook werd er veel gesproken over ervaringen met victim blaming, waarbij het slachtoffer beschuldigende vragen en opmerkingen van professionals en/of naasten te verwerken krijgt.

"De berichtgeving rondom het vermeende misbruik bij The voice of Holland heeft enorm triggerend gewerkt", zegt Iva Bicanic, hoofd van het CSG.

"Het maakte bij veel slachtoffers van seksueel geweld iets los. Er was ook geen ontkomen aan; heel Nederland had het over seksueel geweld, waar je ook keek of luisterde. Bij veel slachtoffers zorgde dit ervoor dat weggestopte herinneringen boven kwamen en daarmee de lijdensdruk groter werd."

Gesterkt door verhalen in de media

De toename van het aantal gesprekken dat het CSG voert, is volgens Bicanic groter dan toen de #metoo-beweging veel aandacht had.

"Toen waren er ook slachtoffers die jarenlang prima konden functioneren door het onderwerp zoveel mogelijk te mijden, maar er door de vele berichten in de media opeens niet meer aan konden ontkomen. Als vermijden niet meer lukt, nemen herbelevingen en spanning toe in de vorm van prikkelbaarheid, concentratieproblemen en slecht slapen. Die ontregeling is voor mensen een reden om ons nu te bellen."

Ook zeggen mensen dat ze zich door de verhalen in de media gesterkt voelden. Daardoor durfden ze contact op te nemen met de stichting of zijn ze gaan beseffen dat ze iets soortgelijks hebben meegemaakt.

Hofman merkt ook veranderingen

BOOS-maker Tim Hofman ziet ook de eerste resultaten na de uitzending. "Er lijkt iets in beweging te komen", schrijft de presentator op Instagram. Het is de eerste keer dat Hofman in het openbaar reageert.

"We zien bedrijven, universiteiten, verenigingen en andere instituten hun beleid aanpassen om een veiligere omgeving te creëren, een kabinet (inclusief minister-president) zich uitspreken, mannen met elkaar praten, vrouwen met elkaar delen, het nieuws dat de hele wereld rondging, en meer."

Hofman noemt die beweging "waardevol", maar benadrukt ook dat we "er nog niet zijn". "Het voelt als de eerste forse zucht van een nieuwe wind."