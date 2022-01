De regisseur van The voice of Holland die net als Marco Borsato, Jeroen Rietbergen en Ali B beschuldigd wordt van seksueel wangedrag, herkent zich niet in de verhalen in de uitzending van BOOS. In gesprek met het AD zegt de regisseur dat hij slechts amicaal is.

De regisseur, die door BOOS niet bij naam werd genoemd, maar in het AD bij zijn voornaam Martijn wordt genoemd, geeft kandidaten wel eens een knuffel en legt wel eens een hand op hun schouder.

"Op dat moment zelf gaat het heel natuurlijk en heb ik er nog nooit iemand over horen klagen. Maar nu, in 2022 zeg ik: ja, je hebt gelijk. Blijkbaar zijn er mensen die dit verkeerd opvatten. Niet zozeer de mensen die om een knuffel vragen, maar wel de mensen die het zien. Die zullen misschien zeggen: hij is te amicaal", aldus de regisseur.

Martijn wordt door zo'n vijftien vrouwen beschuldigd van ongepast gedrag. Een oud-kandidaat heeft gezegd aangifte van aanranding te doen tegen hem. Een andere vrouw, die ooit stage liep bij het programma, zegt dat de regisseur geprobeerd heeft haar te zoenen. "Dat was echt geen afscheidszoen. Toen het gebeurde en ik het niet wilde, zei hij iets in de trant van: ik weet niet wat er over me heen kwam, ik doe dit normaal nooit."

Volgens de regisseur was het achter de schermen normaal om elkaar een zoen te geven als afscheid. "Nee, dat is niet gek. Nu bekijken we alles met het vergrootglas van 2022 en is alles zo krampachtig. Dit kan blijkbaar niet meer, maar een paar jaar geleden was het gewoon anders."

In de uitzending van BOOS komen verschillende oud-kandidaten en andere vrouwen die betrokken waren bij het programma aan het woord over seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom The Voice. RTL zette de talentenjacht al voor de uitzending van BOOS stop en startte een onderzoek naar de misstanden. Tegen Rietbergen en Ali B zijn ook aanklachten ingediend.