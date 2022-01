Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media gaat woensdag in gesprek met John de Mol over de misstanden bij The voice of Holland. Haar woordvoerder kan nog niet vertellen waar de ontmoeting plaatsvindt.

Uslu liet vrijdag al weten dat ze, na het zien van de uitzending van BOOS over het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de show, in gesprek wil met De Mol en verschillende omroepen. De mediamagnaat liet weten op de uitnodiging in te zullen gaan.

De Mol, die tot en met 2019 eindverantwoordelijk was voor de talentenjacht die werd uitgezonden op RTL 4, reageerde in BOOS in gesprek met Tim Hofman op de misstanden. Hierin sprak hij vooral over het belang dat vrouwelijke slachtoffers zich melden in plaats van over de daders. Dit werd hem door velen niet in dank afgenomen. Vrouwelijke werknemers van De Mols bedrijf Talpa lieten een advertentie in het AD plaatsen met de woorden: 'Beste John, het ligt niet aan de vrouwen.'

De Mol kwam een dag later op zijn woorden terug. Hij zei gesprekken aan te zijn gegaan met vrouwen binnen het bedrijf en te begrijpen dat hij onbedoeld de indruk had gewekt dat hij de schuld bij de vrouwen legde. Hij kondigde aan zich 100 procent in te zetten om zijn bedrijf veilig genoeg te maken, zodat vrouwen misstanden kunnen melden, mochten die er zijn.

In de donderdag verschenen uitzending van BOOS kwamen verschillende oud-kandidaten en andere vrouwen betrokken bij The Voice aan het woord over grensoverschrijdend gedrag door onder anderen (oud-)coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur.