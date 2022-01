Twee vrouwen hebben aangifte gedaan tegen Ali B en nog veel meer vrouwen deden hun verhaal over hun ervaringen met de muzikant en The Voice-coach. In BOOS en bij de politie vertelden de vrouwen wat hen is overkomen. De rapper ontkent verkrachtingen en zegt dat er sprake was van seks met instemming.

Let op: de ervaringen die hieronder beschreven zijn, kunnen als schokkend ervaren worden.

Anonieme oud-deelnemer The Voice in BOOS, heeft aangifte gedaan van verkrachting

De eerste vrouw die aangifte doet, doet dat al voor de uitzending van BOOS. Als zaterdag 15 januari RTL aankondigt de uitzendingen van The voice of Holland te schorsen, wordt meteen al gesproken van één aangifte tegen de coach. Tim Hofman, die BOOS maakt en presenteert, vertelt dat deze eerste vrouw ook degene is die in hun uitzending te zien is.

Verdere details over het voorval met Ali B ontbreken, afgezien van dat het jaren geleden is gebeurd, waarschijnlijk omdat er nu onderzoek naar gedaan wordt. Wel legt de vrouw uit waarom het 'zo lang' geduurd heeft voor ze aangifte heeft gedaan. "Ik wist dat er meer meisjes waren, want dat heeft hij mij toen verteld. Dat hij dit vaker deed. Maar ik heb ze nooit gevonden. En om in je eentje, tegen iemand die zoveel geld en zoveel macht heeft, aangifte te gaan doen en eigenlijk verder geen bewijs te hebben van wat er is gebeurd... Dat is een hele grote stap."

Anonieme ex-kandidaten The Voice worden na deelname benaderd

De tweede vrouw die in de aflevering haar verhaal doet, werd na haar deelname aan The Voice benaderd door de rapper. Hij bood haar een studiodag te houden, omdat hij het zo jammer vond dat ze er uit lag. Hij komt bij haar thuis langs.

"En toen opeens in een split second zei hij: 'Ik heb zin om je te neuken.' Maar er was echt nul komma nul seksuele aantrekkingskracht." De rapper zat samen met haar op de bank en wreef over zijn benen terwijl hij een paar keer zei dat hij seks met haar wilde. "Ik werd er best wel ongemakkelijk van en ik moest er ook best wel om lachen, je wordt er ook een beetje zenuwachtig van als iemand zoiets zegt - omdat je het niet aan ziet komen." Uiteindelijk wist de vrouw hem haar huis uit te krijgen zonder dat het verder is gegaan dan deze opmerkingen.

Ali B benadert oud-deelnemers vaker als ze er uit liggen, zo blijkt uit het verhaal van een andere anonieme vrouw. De rapper belt haar wekelijks als hij in de buurt is en alles lijkt vriendschappelijk. De destijds achttienjarige vrouw wordt ook uit het niets in de late uren gebeld door Ali B. Hij zegt dat hij haar komt ophalen. "Ik dacht oprecht dat wij een vriendschap hadden."

In de studio van de rapper wordt duidelijk dat hij meer wil. Hij begint haar te zoenen. "Op dat moment voelde ik me in zo'n positie... hij was zo machtig in vergelijking met mij dat ik dacht: wat jij wil dat moet nu gebeuren. Dus liet ik het over me heen komen wat hij van plan was met mij. Toen ben ik een soort van verstijfd en heeft hij seks met mij gehad."

"Ik dacht dat ik met iemand was, dat ik wist hoe die in elkaar stak, maar ik kende hem natuurlijk eigenlijk niet", aldus de vrouw. Ze heeft Ali B nog gevraagd of hij dit vaker heeft gedaan, wat hij beaamde. Bang dat het uitlekt is hij niet. "Niemand gaat jou geloven", zei hij volgens de vrouw tegen haar.

Deelnemer schrijverskamp van Ali B, heeft aangifte gedaan

De rapper organiseert schrijverskampen, waar een vrouw ook aan meedeed. Daar wordt zij geconfronteerd met het gedrag van Ali B. "Hij ging naast me zitten en stak gewoon zijn hand in mijn broek, uit het niets. Ik schrok daar heel erg van en dacht what the fuck gebeurt hier?" Daar stopt het niet, want als ze met iemand die ze al langer kent seks heeft onder de douche, stapt de rapper bij hen onder de douche en probeert het weer. Het heeft ernstige gevolgen in haar leven: "Ik schrik gewoon telkens als ik mijn tv aan doe, YouTube kijk. Ik ben niet eens meer veilig thuis. Ik wil hem gewoon niet meer zien."

Vrouwen ontmoeten muzikant voor drankjes en op een feestje

Een andere vrouw vertelt dat ze "gezellig" een drankje zou gaan doen met Ali B. "Maar het bleek dat hij seks wilde. We gingen op bed liggen en hij dook op mij, pakte een condoom en drong aan op seks. Ik wilde dit niet, ik had een been in het gips. Bovendien vond ik hem te oud, en hij heeft kinderen. Hij deed toch het condoom om en zei dingen als: 'Het is zo voorbij, kom schatje, je maakt me zo geil.'"

Weer een ander was op haar achttiende samen met Ali op een feestje en werd naar zijn kleedkamer gelokt, waar Ali de deur op slot deed. "Hij zoende mij plotseling. Dit verplaatste zich naar de bank, waar hij ongevraagd aan mij begon te zitten."

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met onder andere Centrum Seksueel Geweld: 0800-0188.