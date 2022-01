RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst noemde het vrijdagavond in de talkshow BEAU "pijnlijk" dat de zender niet op de hoogte is gesteld van het grensoverschrijdende gedrag achter de schermen bij The voice of Holland. Ook toen producent ITV specifiek werd gevraagd of er iets was wat de omroep moest weten, werd er volgens Van der Vorst niets gezegd.

Afgelopen zomer riep programmamaker Tim Hofman oud-deelnemers van talentenjachten ertoe op zich te melden als ze een nare ervaring hadden. Daarop belde RTL direct met producenten van soortgelijke shows, waaronder The Voice-producent ITV.

"We hebben doorgevraagd: 'Jongens, moeten wij iets weten? Wij hebben geen idee wat er gaat komen, jullie wel?'", vertelde Van der Vorst. "Er is gevraagd: 'Wat moeten we weten?' En daar is niks over gezegd. Dat is het hele pijnlijke van deze situatie. Wij hadden dit moeten en willen weten."

Beau van Erven Dorens vroeg Van der Vorst ook naar het incident waarvoor Jeroen Rietbergen op het matje was geroepen bij de producent van het programma. Ook dat wist Van der Vorst "absoluut niet", zegt hij. "Als we hadden geweten dat de bandleider van The Voice zeer ongepaste berichten had gestuurd naar kandidaten, dan hadden we hem ontslagen."

Van der Vorst: 'Wel degelijk machtspositie'

John de Mol zei donderdag in BOOS dat Rietbergen geen machtspositie bekleedde in het programma. Van der Vorst is het daar niet mee eens: "Natuurlijk had hij dat."

Het programma keert "in ieder geval" niet op de korte termijn terug, zei Van der Vorst. "Het is een programma waar mensen met veel plezier aan mee hebben gedaan, en dat is nu besmeurd. Het format is ijzersterk. Maar het keert niet terug op de korte termijn."