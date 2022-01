Nu de misstanden bij The voice of Holland na de uitzending van BOOS onderwerp van gesprek zijn, worden veel oud-deelnemers benaderd met de vraag of zij ook seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt. Een aantal van hen laat zich erover uit via sociale media. Voor sommigen van hen komen de beschuldigingen tegen werknemers van The Voice als een schok, terwijl anderen overeenkomsten zien met hun eigen ervaringen.

Jennifer Ewbank, kandidate tijdens het eerste seizoen van de talentenjacht, laat op Facebook weten zelf ook met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken hebben gekregen. "Na het horen van de eerste headlines van afgelopen week had ik direct het juiste vermoeden over welke persoon het zou moeten of kunnen gaan", aldus de zangeres.

Ewbank schrijft dat zich twee situaties hebben voorgedaan waarin "ongepast gehandeld is richting mij als vrouw". Ze laat weten de persoon die het gedrag vertoonde direct hierop te hebben aangesproken.

Ze zegt dat de incidenten haar niet verder hebben achtervolgd, hoewel ze het heel kwalijk vond hoe anderen die erbij aanwezig waren erop reageerden. Volgens haar werd erom gelachen. "Blijkbaar werd zijn gedrag goedgekeurd", aldus Ewbank.

De zangeres deelde de voorvallen met mensen in haar omgeving, maar besloot er destijds geen melding van te maken. Dat heeft ze nu alsnog gedaan. "Nu blijkt dat het om structureel handelen gaat en niet om enkel een incident, kan ik alleen maar walgen van wat zich hier heeft afgespeeld en voel ik dat ik dat niet mag verzwijgen en moet opstaan binnen deze situatie."

'Programma gaat meer om de macht van de coaches'

Nienke Fitters, die in het elfde seizoen van The Voice de finale haalde, liet eerder deze week al op Instagram weten te overwegen om haar eigen ervaringen te delen. "Gelukkig kan ik mij niet in alle beschuldigingen vinden en wellicht is mijn ervaring minder heftig dan die van een ander, maar elke ervaring op dit gebied is er één te veel en het heeft geen zin om te vergelijken", schreef ze toen.

Na de uitzending van BOOS schrijft Fitters dat ze veel wil zeggen, maar dat ze niet weet waar ze moet beginnen. "Voor nu heb ik daarom besloten om erop te vertrouwen dat bij het onderzoek de onderste steen bovenkomt. Naast dat ik geschrokken ben, ben ik gelukkig ook nog steeds oké."

Zangeres Esmee Denters deed nooit mee aan de The voice of Holland, maar was wel kandidaat in de Britse versie van het programma. Ze kijkt niet met een fijn gevoel terug op haar deelname. "Het programma gaat meer om de macht die de coaches hebben dan om de talenten zelf", stelt ze. Denters zegt geen "naar gedrag" op de set te hebben meegemaakt.

Wel laat ze weten niet verbaasd te zijn dat Marco Borsato wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Ik heb Marco een keer in het echt ontmoet en hij kneep uit het niets in mijn bil", schrijft ze op Instagram.

Volgens Denters gebeurde dit op een podium na een optreden en waren er andere mensen bij. "Blijkbaar was ik de enige die dit gedrag raar vond." Ze meldde het incident bij haar manager, die haar zou hebben gezegd dat ze zich niet moest aanstellen en het als een compliment moest opvatten.

Oud-deelnemers reageren op bezorgdheid

Veel oud-deelnemers laten weten dat ze bezorgde berichten uit hun omgeving ontvangen met de vraag of zij iets soortgelijks hebben meegemaakt in hun periode bij The voice of Holland. Een aantal van hen stelt hun volgers gerust.

Shary-An Nivillac, uit het eerste seizoen, vertelt op Instagram met buikpijn naar BOOS te hebben gekeken, maar zelf "totaal geen ervaring als deze" te hebben meegemaakt. Hetzelfde geldt voor de winnares van het zevende seizoen, Pleun Bierbooms. Ze zegt haar tijd bij het programma als positief te hebben ervaren en geen last te hebben gehad van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bierbooms spreekt haar respect uit voor de slachtoffers die hun verhaal doen.

Ook Iris Kroes, winnares van het tweede seizoen, zegt nooit iets van misstanden te hebben gemerkt, maar noemt de situatie op Instagram "heel erg en verdrietig". Ook onder anderen Melissa Janssen (seizoen 6), Alyssa van Ommeren (seizoen 11), Irene Dings (seizoen 9) en Pip Alblas (seizoen 5) laten via sociale media weten zelf geen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma te hebben meegemaakt.

Maan de Steenwinkel, winnares van seizoen 6, liet donderdag al weten nooit onheus bejegend te zijn en The Voice als een veilige en positieve plek te hebben ervaren.