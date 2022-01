Een voormalige kandidaat van The voice of Holland gaat aangifte doen tegen een itemregisseur van het programma wegens aanranding. De belangenbehartiger van de vrouw bevestigt dit vrijdag aan RTL Boulevard.

De regisseur wordt niet bij naam genoemd. Wel is het duidelijk dat het de eerste aangifte is tegen deze medewerker van The voice of Holland. Eerder werden er al twee aangiftes tegen coach Ali B en één tegen bandleider Jeroen Rietbergen gedaan.

Wanneer de aanranding door de regisseur heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk. In de aflevering van BOOS over de misstanden bij The voice of Holland, lieten vijftien mensen betrokken bij de talentenjacht weten dat ook een regisseur zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Zijn naam werd in de uitzending niet genoemd, omdat hij volgens de makers van BOOS geen publiek persoon is. Het is daarom niet duidelijk of de aangifte tegen dezelfde regisseur is gericht.

In de uitzending van BOOS die donderdag op YouTube verscheen, komen verschillende oud-kandidaten en andere vrouwen betrokken bij het programma aan het woord over seksueel overschrijdend gedrag rondom The Voice. RTL zette de talentenjacht al voor de uitzending van BOOS stop om een onderzoek te starten naar de misstanden.