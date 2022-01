Jeroen Rietbergen is naar het buitenland vertrokken nu hij beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag in zijn rol als bandleider bij The voice of Holland. Zijn advocaat Peter Plasman bevestigt vrijdag aan RTL Boulevard dat de muzikant niet meer in Nederland is.

Op geruchten over waarnaartoe Rietbergen is vertrokken, wil Plasman niet reageren. "Ik kan bevestigen dat mijn cliënt naar het buitenland is vertrokken. Maar waarom dat is en wanneer de reis is gepland, daar ga ik niks over zeggen. Omdat dat privé is", aldus de advocaat.

Rietbergen liet afgelopen zaterdag weten zijn werk bij The Voice neer te leggen, nadat RTL had aangekondigd de talentenjacht voorlopig van de buis te halen. De zender was door de redactie van het programma BOOS benaderd met de beschuldigingen over de misstanden.

Rietbergen gaf toe "contacten van seksuele aard" te hebben gehad met vrouwen rondom de talentenjacht. Hij kreeg in 2019 een waarschuwing van zijn werkgever wegens het sturen van seksueel getinte appberichten.

Een oud-deelnemer van The Voice heeft inmiddels aangifte gedaan tegen Rietbergen wegens aanranding. De muzikant ontkent dit voorval via zijn advocaat.

Rietbergen had tot voor kort een relatie met Linda de Mol. De twee waren sinds 2007 samen. De Mol kondigde eerder deze week aan dat ze de relatie heeft beëindigd toen er meer beschuldigingen aan het adres van Rietbergen bekend werden.