John de Mol heeft in de aflevering van BOOS "volledig onbedoeld" de indruk gewekt dat hij "de schuld bij vrouwen" neerlegt. Dat laat de Talpa-baas vrijdag weten in een verklaring. De Mol zegt zich "rot geschrokken" te zijn door alle reacties op de uitzending over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The voice of Holland.

"Ik snapte werkelijk niet waarom vrouwen boos zijn over mijn woorden in plaats van op de daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag", begint De Mol zijn verklaring.

De Mol reageerde in de aflevering van BOOS, die donderdag online verscheen, op de beschuldigingen tegen diverse medewerkers van het programma The Voice. Onder anderen bandleider Jeroen Rietbergen en coach Ali B worden door diverse vrouwen beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. De Talpa-baas zei dat het belangrijk is dat vrouwen zich melden, maar hij had het nauwelijks over de verantwoordelijkheid van de besproken mannen.

In reactie op De Mols optreden in BOOS plaatsten vrouwelijke Talpa-medewerkers een advertentie in de vrijdageditie van het AD. Ze schreven: 'Beste John, het ligt niet aan de vrouwen.' De Talpa-baas is daarop direct met hen in gesprek gegaan.

"Ik heb vooral geluisterd en begrijp nu dat, in tegenstelling tot mijn goede intentie, ik voorbij gegaan ben aan het feit dat ik daarmee volledig onbedoeld de indruk heb gewekt de schuld bij vrouwen neer te leggen", zegt De Mol.

"Het is mij duidelijk geworden dat vrouwen zich niet zullen melden als de cultuur in een bedrijf niet als veilig genoeg wordt ervaren. Ik reken het mezelf aan dat dit in mijn bedrijf kennelijk zo is en ga me voor de volle 100 procent inzetten om dit te veranderen."

De Mol hoopt op maatschappelijke discussie

Om de bedrijfscultuur te veranderen zal De Mol met experts in gesprek gaan en ook de "dialoog intern aangaan". "Ik hoop dat daarmee ook een bredere maatschappelijke discussie tot stand komt. Ik ga daar niet op wachten en ben direct begonnen om dit proces in mijn eigen bedrijf op te starten. Inmiddels ben ik uiteraard ook ingegaan op een uitnodiging van de staatssecretaris Cultuur en Media om hierover in gesprek te gaan."

In het gesprek met Hofman zei De Mol "dat er alle mogelijkheid is om aan de bel te trekken, maar dat al die loketten en maatregelen kennelijk niet het gewenste effect hebben gehad". Hij zei dat deelnemers terechtkonden bij kandidatenbegeleiders. Volgens het AD, dat meerdere betrokkenen van het programma sprak, waren die er niet. Een oud-medewerker vermoedt dat De Mol redacteuren ook als begeleiders zag.

Ook was de Talpa-baas zich er niet van bewust "dat zo veel verhalen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice zo lang onbekend zijn gebleven". De Mol: "Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte, ik weet niet wat het is, maar ik wil me er graag in verdiepen."