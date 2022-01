In de BOOS-uitzending van donderdagmiddag werden beschuldigingen geuit aan het adres van Jeroen Rietbergen, Marco Borsato, Ali B en een regisseur, van wie de naam niet werd genoemd. BNNVARA legt uit waarom het programma deze naam niet heeft bekendgemaakt.

"De regisseur is geen publiek persoon", aldus een woordvoerder. "De andere drie zijn dat wel."

De betreffende persoon heeft, volgens zo'n vijftien mensen die zich bij het programma van Tim Hofman hebben gemeld, onder meer opmerkingen van seksuele aard gemaakt en is ongewenst handtastelijk geweest. Zowel kandidaten als medewerkers van The Voice hebben dat verklaard.

De regisseur liet schriftelijk via zijn advocaat weten dat hij zich niet herkent in het geschetste beeld en dat hij de beschuldigingen "ten stelligste" ontkent.

Naast de regisseur worden in de aflevering van BOOS Ali B, Marco Borsato en bandleider Jeroen Rietbergen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tegen Ali B is aangifte gedaan wegens verkrachting.

Of er sinds de uitzending meer meldingen of aangiftes bij het Openbaar Ministerie zijn binnengekomen, is onbekend. Een woordvoerder zegt in de week van 31 januari met een update te komen.

