Alle grote radiozenders draaien voorlopig geen muziek meer van Ali B en Marco Borsato. Het besluit volgt een dag na de BOOS-uitzending waarin meerdere oud-kandidaten van The voice of Holland hun verhaal over vermeend misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag deelden.

Bij de NPO gaat het om onder meer de zenders NPO Radio 1 en NPO Radio 2. FunX en NPO 3FM draaiden de muziek van Borsato en Ali B al niet. De twee artiesten zijn beschuldigd van misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

"Gezien de schokkende verhalen in BOOS en de verontwaardiging van het publiek hierover is besloten de muziek van deze artiesten voorlopig niet te draaien", aldus een NPO-woordvoerder.

Talpa Network, de eigenaar van Radio 538, Sky Radio, Veronica en Radio 10, zegt tegenover NU.nl dat "de muziek van Marco Borsato en Ali B op dit moment niet op de playlist van een van onze radiozenders staat".

"Door de gevoelens in de samenleving en onder onze programmamakers hebben wij besloten in afwachting van het onderzoek, de komende periode muziek van Marco Borsato en Ali B niet in te plannen. Uiteraard keuren we seksueel overschrijdend gedrag te allen tijde af."

"Het moet ontzettend pijnlijk zijn voor de dappere slachtoffers om op dit moment muziek te horen van Marco Borsato en Ali B", laat Qmusic aan NU.nl weten. "Daarom draaien wij hun muziek op dit moment uiteraard niet."

100% NL draaide de muziek van Ali B al niet, en haalt nu net als de NPO en Qmusic Borsato uit de playlists.

NU.nl heeft Spotify gevraagd of de streamingdienst ook een besluit heeft genomen over het aanbieden van de muziek van de twee in opspraak gekomen artiesten.

Wassen beeld Borsato voorlopig uit Madame Tussauds

Madame Tussauds maakt vrijdag bekend het wassen beeld van Borsato voorlopig uit de collectie te halen. Het beeld van Ali B was al enkele jaren niet meer te zien. Het Amsterdamse museum wacht de uitkomsten van het onderzoek af voordat zij het beeld definitief verwijderen.

De verkoop van zijn boek De Ali B-methode is donderdag per direct stilgelegd. Het gaat om een zelfhulpboek waarin de rapper levenslessen met de lezer deelt. Vleesvervangerproducent LikeMeat schort de samenwerking met de artiest op, die voor het merk reclame maakte voor vegetarische 'kipstukjes'.

Vrouwen deelden ervaringen met seksueel wangedrag rond The Voice

Donderdag kwam de BOOS-aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The voice of Holland online.

Negentien vrouwen deden tegenover presentator Tim Hofman hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, vijftien vrouwen deelden hun ervaringen met een regisseur en er liggen twee aangiftes tegen coach Ali B, waarvan naar verluidt één van een oud-kandidaat van het RTL-programma. Een vermeend slachtoffer vertelde in de aflevering dat ze wegens verkrachting aangifte tegen hem heeft gedaan.

Over Borsato werd gezegd dat hij minderjarige kandidaten van The Voice Kids zou hebben betast. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot een aangifte tegen de zanger. Wel deed een vrouw in december al aangifte tegen Borsato, omdat hij haar van 2014 tot 2019 zou hebben misbruikt. Op het moment dat het seksueel misbruik begon, zou ze vijftien jaar oud zijn geweest.

The Voice-opnames voorlopig stilgelegd

Talpa-baas John de Mol zei in de BOOS-uitzending onder meer dat hij hoopt dat de gebeurtenissen "een voorbeeld zijn" en dat slachtoffers ervan geleerd hebben, zodat ze "onmiddellijk aan de bel te trekken en dit onmiddellijk melden als het ze ooit nog eens overkomt". De Mol was tot en met 2019 eindverantwoordelijke voor het programma dat hij ooit zelf had bedacht.

Eerder deze week legde Rietbergen zijn werk als bandleider neer. Hij erkende relaties van "seksuele aard" te hebben gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma. RTL legde het programma en de samenwerking met coach Ali B gedurende het onderzoek stil. Zijn collega-coach Anouk besloot niet meer terug te keren bij de volgens haar "corrupte bende", zo liet ze op Instagram weten.