In totaal negentien vrouwen hebben zich nu bij de redactie van het BNNVARA-programma BOOS gemeld met verhalen over bandleider Jeroen Rietbergen. Ze vertellen over het ongepaste gedrag dat de muzikant zou hebben vertoond tijdens en na de opnames van The voice of Holland. NU.nl zet hun ervaringen op een rij.

Let op: de ervaringen die hieronder beschreven zijn, kunnen als schokkend ervaren worden.

Nienke Wijnhoven - Deelneemster The Voice in 2017/2018 - Doet haar verhaal in Beau

"Jeroen Rietbergen is een hele charmante man. Hij zei tegen mij: 'O, ik maak een foto van je, zal ik je die sturen?'", aldus Wijnhoven over de eerste ervaringen met de muzikant. Het was een manier voor Rietbergen om aan haar nummer te komen, waarna er steeds op het oog vriendelijke appjes werden verstuurd. "Je denkt dat je een band opbouwt, op het moment dat het grensoverschrijdend wordt, lach je het weg en dan is het einde zoek."

Wijnhoven wordt langzaamaan geconfronteerd met steeds seksuelere opmerkingen. Als Rietbergen haar uitnodigt in een studio, blijkt dat een smoes om haar alleen te krijgen. Als dat lukt, raakt hij haar aan. "Op het moment dat hij je aanraakt, gaat er van alles door je heen. Je schrikt, maar je zegt niks, omdat je denkt: what the hell?! Je legt de schuld bij jezelf. Ik dacht dat ik verkeerde signalen had afgegeven. Dat heb ik mijzelf altijd voorgehouden." Wijnhoven besluit na het vertellen van haar verhaal in Beau aangifte te doen van aanranding.

Vier oud-deelneemsters in BOOS

De tactiek om met een smoes vrouwen om hun nummer te vragen, gebruikt Rietbergen vaker, zo blijkt uit de getuigenissen. "Eerst appte hij gewoon zakelijk over het programma, later vroeg hij om foto's. Ook zei hij: 'Ik ben in dit hotel. Kom je langs?'", vertelt een anonieme oud-deelneemster.

Rietbergen is amicaal en gezellig. Een anonieme vrouw zegt dat ze zich gezien voelde. "Maar later krijg je berichten waarin hij vraagt om samen een hotelkamer te boeken."

Sommige van de appberichten waren veel grover. "Jeroen appte mij met de vraag hoe ik mij daar beneden had geschoren. Hij vroeg of ik wel discreet kon zijn over ons appcontact en dat het programma het 'niet cool' zou vinden als ze dit zouden weten. Later stuurde hij een dickpic", aldus nog een andere vrouw.

Als een vierde oud-deelneemster haar zorgen over het appcontact met Rietbergen uit, probeert hij haar gerust te stellen. "Ik zei: 'Misschien moeten we dit niet doen.' Hij zei dan: 'Niks aan de hand, je hoeft niet bang te zijn.'"

Kirsten Berkx - Deelneemster in 2017 - Doet haar verhaal in Beau

De nu 31-jarige Kirsten Berkx werd in 2017 achtste in het programma. Vlak voor de opnames had ze een soort pyjama aan, vertelt ze. "Ik weet nog dat ik door de gang liep en dat Jeroen achter me stond, er was verder niemand. 'Wat heb jij een geil broekje aan', zei hij." Niemand zou hebben gedurfd iets van zijn opmerkingen te zeggen, meent Berkx. "Want Rietbergen is een machtige man. Hij is de fucking zwager van John de Mol, de baas van alles."

Twee andere oud-deelneemsters in BOOS

Rietbergen vertelt de vrouwen regelmatig wat hij vindt, zo zegt een vijfde oud-deelneemster. "Hij zei dat ik niet te geil mocht doen tijdens de opnamedagen, want dan zou hij mij bespringen."

Ook over kleding heeft hij een mening. "Ik had een keer bepaalde kleding aan op werk, die hij blijkbaar als sexy ervoer. Tijdens contact over werkzaken appte hij dan of ik die kleding weer aandeed", aldus een zesde anonieme vrouw.

Twee jonge oud-deelneemsters in BOOS

Bij het voorbereiden van de Blind Auditions ontvangt een anonieme deelneemster constant complimentjes van Rietbergen. Op een gegeven moment vraagt hij haar hoe oud ze is. "Ik zei: 'Zeventien'. Hij antwoordde: 'O, daar voel je niks van.'"

Ook een deelneemster van destijds achttien krijgt te maken met Rietbergen. "Na de opnames stond ik een keer buiten en kwam Jeroen nog even praten. Toen hij wegliep, zei hij al grijnzend tegen me: 'Ik heb een hele grote pik.' Dit kwam echt uit het niets."

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met onder andere Slachtofferhulp Nederland, via 0900-01 01.