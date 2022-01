Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) wil naar aanleiding van de BOOS-uitzending over wangedrag bij de talentenshow The voice of Holland in gesprek met omroepen en mediamagnaat John de Mol. Ze werd "misselijk" van de berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma.

"Dit gedrag moet aangepakt worden", zegt de bewindsvrouw. Uslu begrijpt ook de kritiek op de houding van De Mol, die reageerde in de BOOS-uitzending van donderdag. "Het ligt niet aan de vrouwen. Mannen moeten hier echt hun verantwoordelijkheid nemen."

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken zegt vrijdag dat werkgevers "niet alleen een juridische, maar ook een morele verantwoordelijkheid hebben om voor een veilig werkklimaat te zorgen".

Er ligt duidelijk een taak voor de werkgever, benadrukt de bewindsvrouw. "Wat is goed werkgeverschap? Daar hoort bij dat je duidelijk bent wat voor cultuur je hebt, wat de processen zijn bij incidenten, wat voor trainingen je doet, een onafhankelijke vertrouwenspersoon", somt Van Gennip op. "Dat zijn allemaal instrumenten die je als werkgever hebt om te zorgen voor die veilige werkomgeving." Het verplicht stellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon is iets waar het kabinet al naar kijkt, zegt Van Gennip.

Dat De Mol, die tot en met 2019 eindverantwoordelijk was voor het programma, in een reactie benadrukte dat er bij producent Talpa en The Voice genoeg "loketten" waren en zijn voor jonge vrouwen om melding te maken van wangedrag, kan op weinig begrip rekenen van de bewindsvrouwen. "Dan denk ik: dieper graven, meer vragen stellen", zegt Van Gennip.

De Mol benoemde verantwoordelijkheid mannen nauwelijks

Talpa-medewerksters hebben vrijdag een paginagrote advertentie in het AD geplaatst om De Mol aan te spreken op zijn optreden en verklaring in het BNNVARA-programma BOOS. Zij zijn het ook niet eens met de uitlatingen die hun baas tegenover Tim Hofman deed in hun gesprek over de misstanden binnen het programma.

Onder anderen bandleider Jeroen Rietbergen en coach Ali B worden door diverse vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Talpa-baas zei dat het belangrijk is dat vrouwen zich melden, maar hij had het nauwelijks over de verantwoordelijkheid van de besproken mannen.