Uitgeverij Maven Publishing heeft de verkoop van het boek De Ali B-methode van Ali B per direct stilgelegd. De uitgeverij zegt geschrokken te zijn van de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het adres van de rapper die donderdag werden geuit in het programma BOOS.

"Maven Publishing is geschokt door de ernstige beschuldigingen die vandaag zijn bekendgemaakt in het programma BOOS", schrijft de uitgeverij op haar website. "We leggen de verkoop van De Ali B-methode per direct stil."

De Ali B-methode is een zelfhulpboek waarin de rapper levenslessen deelt met de lezer. Het boek verscheen op 12 november vorig jaar.

In de uitzending van BOOS kwamen verscheidene vrouwen aan het woord die vertelden over seksuele misdragingen achter de schermen van The voice of Holland. Ook Ali B zou zich daaraan schuldig hebben gemaakt. Inmiddels ligt er bij de politie ook een aangifte van verkrachting door de rapper en The Voice-coach. Ali B ontkent tot dusver alle beschuldigingen.

