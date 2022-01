Ali B ontkent dat hij "enige seksuele relatie" met een kandidaat van The voice of Holland heeft gehad of gezocht. Hij reageert donderdag via Instagram op de uitzending van BOOS over misstanden bij de talentenjacht, waarin hij beschuldigd wordt van verkrachting en aanranding.

"Zelf blijf ik erbij dat ik mij bij The voice of Holland nooit schuldig heb gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nooit heb ik enige seksuele relatie met een kandidaat gehad of gezocht", schrijft hij. Ali B ontkende eerder deze week ook alle beschuldigingen toen er twee aangiftes aan zijn adres binnenkwamen.

"Er liggen nu twee anonieme aangiftes die met veel spektakel als nieuws worden gebracht. Dat is onterecht. Dit neigt naar een trial by media. Ik kan mij hier niet publiekelijk tegen verweren. Voor mij staat niettemin vast dat het Openbaar Ministerie in beide gevallen zal moeten besluiten tot seponering", schrijft de rapper.

Ali B, die getrouwd is en drie kinderen heeft met zijn manager Breghje, geeft in zijn reactie wel toe dat hij de afgelopen tien jaar affaires heeft gehad. "Maar nooit maakte ik mij schuldig aan machtsmisbruik, laat staan enig strafbaar feit."

Een van de aangiftes werd gedaan door een oud-kandidaat van The Voice. De ander zou volgens zijn advocaat losstaan van het RTL-programma. Een van de aangiftes betreft verkrachting, zo vertelt de aanklaagster in het programma BOOS van Tim Hofman, dat donderdag te zien was.

Zij vertelde dat ze na haar deelname aan het programma benaderd werd door de rapper. Ook zei ze dat Ali B aan haar toegaf vaker seks te hebben met kandidaten. Hij was volgens haar echter niet bang dat die verhalen uit zouden komen, want "niemand gaat jou geloven", zo zou hij gezegd hebben.