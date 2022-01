Meerdere voormalige coaches en oud-kandidaten van The voice of Holland hebben na de aflevering van BOOS donderdag gereageerd op de misstanden bij de talentenjacht. Zo is zangeres Maan geschokt door de verhalen van de slachtoffers en walgt Roel van Velzen ervan.

Maan de Steenwinkel, die het programma in 2016 won, zegt enorm geschokt te zijn door alles wat zich achter de schermen van het programma heeft afgespeeld. Ze schrijft dat ze het verschrikkelijk vindt om de verhalen te horen. "Ik wens iedereen die onrecht is aangedaan heel veel sterkte en hoop dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht."

De zangeres wil benadrukken dat zij nooit te maken heeft gehad met nare ervaringen bij The Voice. "Ik ben door niemand onheus bejegend en heb het altijd als een veilige en positieve plek ervaren, waar het ging om muziek", schrijft Maan op Instagram.

"Iedereen die bij het programma betrokken was, inclusief de coaches, heeft mij altijd met alle respect behandeld en er is nooit sprake geweest van grensoverschrijdend gedrag, fysieke toenadering of machtsmisbruik naar mij toe."

'Niemand zou bang moeten zijn om zijn of haar stem te laten horen'

Roel van Velzen, een van de eerste The voice of Holland-coaches en bedenker van de draaiende stoelen, heeft "met afschuw" kennisgenomen van de ontwikkelingen rondom het programma.

"Ik walg van de verhalen en ben bedroefd voor alle slachtoffers nu blijkt dat het daar voor velen geen veilige omgeving was", schrijft de zanger, die samen met John de Mol aan de wieg van The Voice stond, op Instagram.

Van Velzen schrijft "diep respect" te hebben voor "de kracht en het lef" van de betrokkenen die hun verhaal doen. "Een extreem trieste situatie waarvan ik hoop dat dit een beweging in gang zet. Niemand zou bang moeten zijn om zijn of haar stem te laten horen."

'Verschrikkelijk dat mensen met muzikale droom in zo'n nachtmerrie terecht zijn gekomen'

Ook Ilse DeLange, die twee seizoenen coach was, is enorm geschrokken van de misstanden, schrijft ze op Instagram. "Ik vind het verschrikkelijk dat mensen die een muzikale droom wilden verwezenlijken in zo'n nachtmerrie terecht zijn gekomen. Heel goed dat dit tot op de bodem onderzocht gaat worden. Mijn hart gaat uit naar alle slachtoffers die dit is overkomen."

Snelle, die in het tiende seizoen van The Voice Kids als coach aan de slag ging, schrijft in zijn Instagram Stories dat het nieuws hem bezighoudt. Ook hij is geschrokken van de aflevering van BOOS. "Mijn gedachten gaan uit naar alle slachtoffers. Zorg goed voor elkaar", aldus de zanger.

Sanne Hans, ook bekend als Miss Montreal, zegt er stil van te zijn en niet goed te weten wat ze moet schrijven. De zangeres, die in vier seizoenen van The voice of Holland coach was, zegt dat haar gedachten uitgaan naar de slachtoffers.

"Het is om te kotsen", schrijft Chantal Janzen. De presentatrice van The Voice benadrukt dat het "ontzettend moedig" is dat verscheidene vrouwen hun verhaal hebben gedaan in BOOS. "Zero tolerance, weet men wel wat dat betekent? Zero. Nul. Niemand uitgezonderd. Je laat geen rotte appels zitten. Eén keer grensoverschrijdend gedrag is al een keer te veel. Verdrietig en schandalig."