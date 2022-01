RTL heeft het Openbaar Ministerie (OM) gevraagd actief onderzoek te doen naar de gemelde misstanden bij The voice of Holland, meldt RTL-topman Sven Sauvé donderdag in een officiële verklaring. Ook heeft de zender alle afleveringen van de talentenjacht offline gehaald.

Sauvé noemt de misstanden die deze week naar boven zijn gekomen "ronduit verschrikkelijk". "Niet alleen moet de onderste steen boven komen, maar ook moeten alle betrokken partijen actief in kaart brengen welke concrete maatregelen kunnen worden genomen om toekomstige misstanden te voorkomen", aldus de CEO van RTL.

"RTL heeft het OM deze week gevraagd om actief onderzoek te doen naar de gemelde misstanden. Daarnaast heeft de producent van The Voice (ITV) opdracht gegeven tot een extern onderzoek. RTL heeft er bij ITV op aangedrongen dat dat onderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en onafhankelijkheid wordt uitgevoerd."

Peter van der Vorst, contentdirecteur bij RTL Nederland, vindt de situatie "meer dan afschuwelijk". "Onze eerste zorg en aandacht gaat uit naar de mensen die dit is overkomen", aldus Van der Vorst.

"Wij hebben groot respect voor de moedige slachtoffers die met hun verhaal naar buiten zijn getreden en hopen dat ook andere slachtoffers, die hun verhaal nog niet hebben gedaan, daarmee alsnog naar buiten komen in de wetenschap dat zij niet (meer) alleen staan."

Afleveringen van The Voice offline gehaald

RTL spreekt naar aanleiding van de aflevering van BOOS over de misstanden bij The voice of Holland met alle producenten die programma's voor de zender maken. Daarbij wordt bekeken welke maatregelen kunnen worden genomen om dergelijke misstanden te voorkomen, waaronder het eventueel aanpassen van gedragsprotocollen.

De zender heeft de uitzendingen van het programma van Videoland verwijderd, "ter bescherming van de deelnemers". Ook de documentaire over Ali B, Ali Bouali, en het YouTube-kanaal van The Voice zijn offline gehaald.