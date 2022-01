Ook een regisseur van The voice of Holland heeft zich volgens zo'n vijftien mensen die zich bij het programma BOOS meldden, schuldig gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag. De regisseur, wiens naam niet wordt genoemd, zou seksuele opmerkingen hebben gemaakt en ongewenst handtastelijk zijn geweest.

In de uitzending van BOOS over de misstanden achter de schermen bij The voice of Holland, die donderdag op YouTube is verschenen, vertelt presentator Tim Hofman dat er vijftien mensen bij zijn programma hebben geklaagd over de regisseur. Deze mensen zijn zowel kandidaten als medewerkers van de talentenjacht.

In de uitzending reageert de regisseur schriftelijk via zijn advocaat dat hij zich niet herkent in de beschuldigingen en dat hij deze "ten stelligste" ontkent.

Eerder in de uitzending is te zien dat dezelfde regisseur ook werd benaderd over een beschuldiging aan het adres van Ali B. Een oud-kandidate zou naar de regisseur zijn gestapt met een klacht van seksuele aard over de rapper, maar daar werd vervolgens niets mee gedaan. De regisseur reageerde daarop eveneens schriftelijk met de mededeling daar niets meer van te weten en het vooral "verschrikkelijk" te vinden voor de kandidate.

Naast de regisseur worden in BOOS ook Ali B, Marco Borsato en bandleider Jeroen Rietbergen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tegen Ali B is ook aangifte gedaan wegens verkrachting.