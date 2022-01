De misstanden achter de schermen bij The voice of Holland hebben Erland Galjaard, tot 2018 programmadirecteur van RTL, nooit bereikt. Dat zegt hij in een schriftelijke verklaring die het programma BOOS van Tim Hofman donderdag openbaar heeft gemaakt.

"Tot aan de aankondiging van jouw programma, en een voorschot dat werd gedeeld over (een deel van) de inhoud, heb ik nooit weet gehad van deze of dit soort voorvallen en misdragingen", schrijft Galjaard.

Hij wil niet herhalen wat anderen de afgelopen week al over de onthullingen hebben gezegd, maar schrijft wel dat het natuurlijk "een schok van jewelste" is voor mensen die al jaren proberen een mooi en goed programma te maken. "Dat zou alleen maar mooi moeten zijn, op basis van inhoud, kwaliteit, menselijkheid, mooie muziek, zangers/zangeressen en hun kunde, verhaal, achtergrond en ambitie."

Het stemt Galjaard naar eigen zeggen "triest" dat het programma nu overschaduwd wordt door de "vreselijke verhalen van meerdere deelnemers". Ook biedt hij excuses aan. "Zelfs in de wetenschap dat ik hier niet van wist."

Van het zogenoemde "berispingsgesprek" met bandleider Jeroen Rietbergen, waarover Rietbergen zelf berichtte in een verklaring eerder deze week, wist Galjaard eveneens niets af, zegt hij. Het gesprek heeft volgens de oud-programmadirecteur plaatsgevonden in 2019, toen hij niet meer werkzaam was bij RTL.

"Dat neemt niet weg dat eventuele misstanden, al dan niet gemeld, van voor die tijd ook ontoelaatbaar zijn. Maar ze hebben mij, helaas, nooit bereikt", besluit hij.

Galjaard, tegenwoordig strategisch adviseur bij Talpa Network, is getrouwd met Wendy van Dijk. Zij was van 2010 tot en met 2019 de presentatrice van The voice of Holland. Zij verklaarde eerder deze week via Instagram ook niet geweten te hebben van de misstanden.