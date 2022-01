John de Mol wil binnen zijn bedrijf Talpa snel het protocol aanpassen om zo de grens te verlagen voor het melden van misstanden binnen zijn programma's. In het programma BOOS vertelt hij donderdag slechts één keer een melding te hebben gehad van grensoverschrijdend gedrag, terwijl uit gesprekken met slachtoffers blijkt dat dit veel vaker is gebeurd.

"Wij gaan absoluut bij Talpa heel snel evalueren wat we horen en zien", zegt De Mol in het programma. Hij zegt dat er "voldoende loketten" zijn om misstanden te melden, zoals kandidatenbegeleiders, maar dat hier blijkbaar geen gebruik van wordt gemaakt. Er moeten volgens De Mol veranderingen plaatsvinden om dat toegankelijker te maken.

"Ik zou willen dat er soort werkgroep komt die grotendeels uit vrouwen bestaat en waarin we praten over wat kunnen we doen. En dat als er iets gebeurt, dat mensen het melden. Want zo niet, dan weten we het niet en kunnen we niets doen."

In de aflevering van BOOS werden veel verhalen van slachtoffers gedeeld. Zo zouden meerdere vrouwen tijdens de opnames last hebben gehad van grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen en coach Marco Borsato. Coach Ali B zou kandidaten hebben geïntimideerd en aangerand en zelfs hebben verkracht. Dit zou buiten de opnamestudio van The voice of Holland hebben plaatsgevonden.

De Mol wilde Rietbergen niet gelijk ontslaan

"Ik voel me verantwoordelijk voor wat er is misgegaan buiten mijn zicht", zegt De Mol, die tot het eind van 2019 betrokken was bij het programma. Hij heeft slechts één keer een melding gehad van een kandidate, die in het voorjaar van 2019 vertelde dat zij seksueel overschrijdende appjes kreeg van Rietbergen.

Daarop is volgens De Mol gelijk geageerd en heeft hij Rietbergen hierop aangesproken, waarna hij volgens De Mol stopte met haar lastig te vallen. Op de vraag waarom Rietbergen niet is ontslagen, zegt De Mol: "Het ging om grensoverschrijdend appverkeer. Dan vind ik dat je daarmee volstaat om hem te waarschuwen: nog één keer en je ligt eruit. Iedereen verdient een kans."

Dat er een angstcultuur op de werkvloer van The Voice zou heersen, heeft De Mol naar eigen zeggen niet gemerkt.

"Ik heb nooit maar één signaal gekregen. Als dat was gebeurd, dan had ik er iets aan kunnen doen. Maar die ene keer toen iemand aan de bel trok, zijn alle procedures opengetrokken en is er gereageerd zoals er gereageerd moet worden."

'Kan me niet voorstellen dat Marco aan kinderen zit'

Ook over coach Borsato werden verhalen gedeeld. Hij zou tijdens het maken van The Voice Kids minderjarige kandidaten hebben betast.

"Ik moet je zeggen dat als de verhalen over Marco kloppen, dan heb ik me ongelofelijk in hem vergist", vertelt De Mol. "Want ik kan me niet voorstellen dat hij aan kinderen zit. Dat gaat zó ver."

De Mol benadrukt dat een medewerker van het programma daar niet alleen mag zijn met een kind. "Dus er is bijna geen ruimte om iets te doen. Dan zou het gebeuren buiten de studio. Er lopen tweehonderd mensen rond, er is sociale controle, dus ik kan me niet voorstellen dat er foute dingen gebeuren."

Over de toekomst van het door hem bedachte programma kan De Mol nog niets zeggen. "Je kan pas over de toekomst van The Voice praten als alle feiten en consequenties op tafel liggen. Ik hoop echt dat dit niet te lang gaat duren, dat alle waarheid op tafel komt en dat iedereen hiervan leert: trek je mond open."

Producent is 'geschokt'

Producent ITV zegt "geschokt en verbijsterd" te zijn na het horen van de ervaringen van de deelnemers in BOOS.



Een extern onderzoek is inmiddels gestart in samenwerking met advocatenkantoor Van Doorne, het Openbaar Ministerie en de politie. De eerste gesprekken met slachtoffers hebben deze week al plaatsgevonden. De instanties roepen slachtoffers en getuigen op aangifte te doen.