Een oud-kandidate aan The voice of Holland heeft aangifte gedaan tegen Ali B wegens verkrachting. Ze vertelt in het programma BOOS dat de coach bij het programma haar uitnodigde in een studio in Almere en daar tegen haar wil seks met haar had.

Volgens de destijds achttienjarige vrouw hadden de twee destijds een gezellig gesprek, waarna de rapper haar ineens begon te zoenen. De vrouw geeft aan dat ze voelde dat Ali B in een machtige positie was ten opzichte van haar. "Het voelde alsof wat hij wilde ook moest gebeuren, dus liet ik het over me heen komen", vertelt ze anoniem in BOOS. De vrouw geeft aan zo in shock te zijn geweest door de acties van Ali B, dat ze geen nee durfde te zeggen of zich te verzetten.

De vrouw vroeg hem naderhand of hij vaker seks had met kandidaten. Volgens haar antwoordde Ali B hier bevestigend op. Op de vraag of hij niet bang was dat mensen erachter zouden komen, zou hij hebben geantwoord: "Nee, want niemand gaat jou geloven."

Meerdere vrouwen, zowel binnen als buiten The voice of Holland, komen in BOOS aan het woord over intimidatie en aanranding door Ali B. Nog een andere vrouw zegt te zijn verkracht door de rapper.

Een andere kandidate van The Voice vertelt dat Ali B na haar uitschakeling contact met haar zocht. Hij bood haar toen aan samen een dag in een studio te werken. De vrouw nodigde hem bij haar thuis uit om hierover te praten. Ze vertelt dat de rapper uit het niets tot twee keer toe in grove bewoordingen zei dat hij seks met haar wilde hebben. De oud-kandidate vroeg hem te vertrekken, waarna hij haar huis verliet.

Eerder deze week werd al bekend dat er twee aangiftes zijn gedaan tegen de coach bij The voice of Holland. De rapper "betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd", liet hij eerder via zijn advocaat weten. RTL heeft de samenwerking met Ali B opgeschort.