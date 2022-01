De politie en het Openbaar Ministerie (OM) roepen donderdag zedenslachtoffers en mogelijke getuigen van seksueel overschrijdend gedrag rondom The voice of Holland op zich te melden. Ze willen vaststellen of er op de set van de talentenjacht strafbare feiten zijn gepleegd.

De politie en het OM zeggen de berichtgeving over de misstanden bij het programma te hebben gevolgd.

"Er zou sprake zijn van allerlei soorten van ongepast gedrag, waaronder mogelijk ook strafbare feiten. Dit zijn verontrustende berichten. Hierbij willen we mensen die denken slachtoffer te zijn van een strafbaar feit oproepen zich bij de politie te melden en eventueel ook aangifte te doen", schrijft de politie donderdag. Ook getuigen van mogelijke strafbare feiten worden gevraagd zich te melden.

De politie benadrukt dat eventueel onderzoek wordt gedaan door gespecialiseerde rechercheurs en officiers van justitie.

Inmiddels zijn er rondom de zedenzaak bij The voice of Holland al twee aangiftes gedaan tegen Ali B en een tegen Jeroen Rietbergen. De twee ontkennen de strafbare feiten uit de aangiftes te hebben gepleegd. Rietbergen gaf wel eerder toe "contact van seksuele aard" te hebben gehad met vrouwen die betrokken zijn bij het programma en legde zijn functie neer.

RTL kondigde afgelopen weekend aan de talentenjacht voorlopig niet uit te zenden, nadat de redactie van BOOS de omroep een e-mail had gestuurd met beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice. RTL en ITV kondigden een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden aan.