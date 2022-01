Jeroen Rietbergen maakte zich meer dan tien jaar lang schuldig aan grensoverschrijdend gedrag, vertellen negentien vrouwen rondom The voice of Holland donderdag in BOOS. De bandleider, die eerder deze week vertrok bij het programma, zou dit grensoverschrijdend gedrag tot 2021 hebben vertoond.

Volgens de vrouwen stuurde Rietbergen ongewenste seksueel getinte berichten en foto's van zijn geslachtsdeel. De vrouwen geven aan zich geïntimideerd te hebben gevoeld door het gedrag van de bandleider. Wegens de machtspositie van Rietbergen binnen het programma durfden de vrouwen niet eerder aan de bel te trekken over zijn grensoverschrijdend gedrag.

Rietbergen kondigde zaterdag al aan op te stappen. Hij gaf toe enkele "contacten van seksuele aard" te hebben gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma. Hij zegt door een werkgever op zijn gedrag te zijn aangesproken.

Een oud-kandidate van The Voice heeft inmiddels aangifte gedaan, omdat Rietbergen haar in 2018 zou hebben betast. De muzikant ontkent dit. Linda de Mol beëindigde haar relatie met Rietbergen nadat de aantijgingen aan het licht waren gekomen.

De redactie van BOOS, de YouTube-serie van Tim Hofman, lichtte RTL eerder al per mail in over de aantijgingen tegen een aantal mannen die bij het programma werkzaam waren. De zender besloot daarop het uitzenden van al opgenomen afleveringen stop te zetten. RTL en producent ITV kondigden aan een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden te laten uitvoeren.

Eerder deze week werd al bekend dat er tweemaal aangifte is gedaan tegen Ali B rondom de zedenzaak bij de talentenjacht. De coach en rapper betwist volgens zijn advocaat dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd. RTL heeft de samenwerking met Ali B opgeschort.