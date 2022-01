Na T-Mobile, Lidl, isla pastilles en Renault heeft ook M.A.C Cosmetics zich teruggetrokken als sponsor van The voice of Holland. De voornaamste sponsoren van het programma hebben nu allemaal een streep gezet door de samenwerking.

"Bij M.A.C willen we graag aan een inclusieve en respectvolle gemeenschap bouwen en gedogen we geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag", laat de cosmeticafabrikant in een verklaring aan NU.nl weten.

"We nemen deze zaak uiterst serieus en hebben daarom besloten om ons partnerschap met The voice of Holland te verbreken. Onze gedachten gaan uit naar degenen die getroffen zijn in deze zaak."

Zaterdag werd bekend dat The voice of Holland voorlopig niet wordt uitgezonden vanwege vermeend seksueel wangedrag achter de schermen. Sponsoren T-Mobile en Lidl lieten daarop weten de samenwerking te stoppen. Renault, T-Mobile en Lidl volgden maandag het voorbeeld van die bedrijven.

Vanmiddag om 16.00 uur verschijnt op YouTube de BOOS-aflevering die de hele zaak rond The voice of Holland aan het rollen heeft gebracht.

