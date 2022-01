De aflevering van BOOS waarin de misstanden bij The voice of Holland worden aangekaart, is volgens BNNVARA na twee uur vijf miljoen keer bekeken. De teller onder de video op de website, die donderdag rond 19.00 uur op ruim twee miljoen stond, loopt namelijk achter, meldt de omroep.

In de bijna anderhalf uur durende aflevering komen verscheidene vrouwen aan het woord over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma. Daarbij gaat het onder anderen over bandleider Jeroen Rietbergen en coaches Marco Borsato en Ali B.

Kijkers kunnen geen reacties plaatsen bij de video. "Dit om de veiligheid van de mensen die bij ons hun verhaal vertellen te kunnen waarborgen", aldus de makers.

De aflevering over The Voice is nu al veruit de best bekeken BOOS-video. Hiervoor was dit een aflevering uit 2017 die 2,4 miljoen keer bekeken was. Hierin confronteert presentator Tim Hofman huisbaas Ton Hendriks, die hem een gebroken kaak slaat. Hofman maakte al eerder een uitzending over seksueel overschrijdend gedrag bij een RTL-programma. Deze uitzending over De Villa verscheen in 2019.

De redactie van BOOS stuurde voorafgaand aan de uitzending al een e-mail naar RTL, waarna de zender aankondigde The voice of Holland voorlopig van de buis te halen. RTL en producent ITV hebben een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden aangekondigd. De politie en het Openbaar Ministerie roepen slachtoffers en getuigen op zich te melden.

Hofman maakt het consumentenprogramma al sinds 2016. In de show kunnen mensen de hulp van Hofman en zijn team inschakelen om een geschil op te lossen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld oplichting via Marktplaats, maar ook over grotere maatschappelijke thema's.