Linda de Mol is van plan haar verhaal rondom haar ex-vriend Jeroen Rietbergen "voor de volle 100 procent eerlijk en open" te vertellen zodra het wat beter met haar gaat. Dit laat ze weten via een verklaring op Linda.nl.

De Mol kondigt aan zodra ze "een heel klein beetje op de been" is, haar verhaal te doen."Dat is moeilijk en pijnlijk want het is heel privé." De Mol zal dat doen via haar eigen platform LINDA, dat ze omschrijft als het enige medium dat ze nog vertrouwt.

De presentatrice gaat tevens in op beschuldigingen aan haar adres dat ze afwist van het grensoverschrijdende gedrag van Rietbergen. Dat beeld ontstond door een verklaring van de muzikant, die zaterdag zei dat hij De Mol hier destijds over had ingelicht, waarna de twee volgens hem kort uit elkaar waren. De Mol vindt dat sommige media op een "afschuwelijke manier" met het nieuws omgaan.

"Ik ben nog steeds in shock, verbijsterd, woedend, intens verdrietig. Mijn hoofd is één grote puinhoop van gedachten en gevoelens. Toch wil ik hier even reageren om al die lieve mensen te bedanken die de lichtpuntjes in een heel groot zwart gat zijn", aldus De Mol.

"Iedereen buitelt met een sardonisch genoegen over elkaar heen met meningen, aannames en beschuldigingen waarvan die ene, die suggereert dat ik de boel gefaciliteerd zou hebben omdat 'ik immers alles wist', zo pijnlijk is dat ik niet eens weet hoe ik het hier moet uitdrukken. De menselijke maat is volledig verdwenen."

De Mol verbrak haar relatie na nieuws over Rietbergen

De Mol liet maandag al weten dat ze haar relatie met Jeroen Rietbergen, die in opspraak is geraakt wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, heeft verbroken. "Jeroen woont niet meer bij mij. Mijn werkzaamheden leg ik de komende tijd neer in de hoop dit een plek te kunnen geven en ik vraag iedereen mijn gezin met rust te laten", liet ze toen weten.

Ze omschreef haar situatie in deze verklaring als een "verschrikkelijke nachtmerrie". De presentatrice liet weten veel van het nieuws van de afgelopen dagen rondom The voice of Holland niet te hebben geweten. Ze voegde eraan toe niet te weten wat ervan waar is.

Rietbergen, die werkzaam was als bandleider bij The Voice, raakte afgelopen weekend in opspraak wegens seksueel overschrijdend gedrag. Nadat RTL liet weten een mail te hebben ontvangen van de redactie van het programma BOOS met schokkende feiten, legde Rietbergen zelf zijn functie neer.

Rietbergen ging in therapie om zijn gedrag te veranderen. Een oud-kandidate van het programma zegt echter in 2018 door hem te zijn betast en heeft hier inmiddels aangifte van gedaan. Rietbergen ontkent het voorval.

De Mol en Rietbergen kregen bijna vijftien jaar geleden een relatie. Daarvoor was de presentatrice bijna dertien jaar samen met regisseur Sander Vahle, met wie ze twee kinderen heeft. Rietbergen had op dat moment nog een relatie met Lieke van Lexmond.