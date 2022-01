Sinds ITV heeft bekendgemaakt dat advocatenkantoor Van Doorne in opdracht van de producent de misstanden bij het programma The voice of Holland gaat onderzoeken, klinken er vanuit verschillende hoeken twijfels. Zo vragen verschillende experts zich af hoe onafhankelijk het onderzoek nou eigenlijk kan zijn.

"Ik denk dat het heel lastig gaat zijn om mensen te interviewen en eerlijke antwoorden te krijgen op het moment dat die mensen worden betaald door je eigen werkgever", zei advocaat Annemiek van Spanje woensdag in RTL Boulevard.

John van den Heuvel sprak in de uitzending van een slager die zijn eigen vlees keurt. "Ik vind dat je bij dit soort grote affaires, die heel Nederland bezighouden, iedere schijn van partijdigheid moet vermijden. En dan vind ik het niet goed als de opdrachtgever een advocatenkantoor naar voren schuift waar hij al vaker gebruik van heeft gemaakt en dat hij bovendien betaalt."

Volgens Van den Heuvel moet het kantoor er op z'n minst voor zorgen dat er ook toezicht is vanuit het Openbaar Ministerie (OM). "Want wat gaat er nu gebeuren? Dat advocatenkantoor heeft een link op de site en zegt: als je onheus bejegend bent, meld het ons. Maar waar kom je dan terecht? Wat gebeurt er met die informatie?"

'Politie en justitie kijken met argusogen naar BOOS'

Ook vraagt Van den Heuvel zich af wat er gebeurt als Van Doorne zou ontdekken dat leidinggevenden van ITV eventueel verwijtbaar hebben gehandeld. "Wat doen ze dan met die informatie? Ik denk dat ze bij politie en justitie met argusogen naar de uitzending van BOOS zullen kijken en wellicht dat ze dan zeggen: de slachtoffers horen zich in eerste instantie bij ons te melden."

De in zedenzaken gespecialiseerde advocaat Richard Korver zegt in het FD dat Van Doorne de onderzoeksopdracht nergens specificeert en niet uitlegt wat er gebeurt met de meldingen omtrent The Voice. Ook stelt Korver dat het niet duidelijk is of het advocatenkantoor producent ITV ook op andere manieren bijstaat. "Zo ontstaat het beeld van een slager die zijn eigen vlees keurt."

Van Doorne zelf wil tegenover NU.nl niet reageren op de kritiek. "Ik verwijs naar ons eerdere statement, waarbij wij aangeven geen uitspraken te doen over cliënten en zaken", aldus een woordvoerder.

ITV zegt in een verklaring dat Van Doorne een externe advocaat bij het onderzoek heeft betrokken. Deze advocaat is gespecialiseerd in beschuldigingen van seksuele intimidatie. "Daarnaast heeft Van Doorne contact gehad met het Openbaar Ministerie en zal gesproken worden over afstemming rondom het onderzoek."