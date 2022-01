De Edwin Evers Band heeft besloten niet langer met Jeroen Rietbergen samen te werken. De bandleider van The voice of Holland was al jaren onderdeel van de band van de voormalige radio-dj, maar na de diverse beschuldigingen aan zijn adres heeft de band besloten de samenwerking stop te zetten.

"Er is voor gekozen om niet naar buiten te treden voordat we Jeroen hiervan op de hoogte konden stellen", schrijft Evers op de Instagram-pagina van de band.

"Als band hebben wij altijd gestaan voor plezier, positiviteit, energie en respect voor iedereen. Dat blijft zo! Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte toe", is ook te lezen in de verklaring.

Rietbergen wordt door diverse vrouwen beschuldigd van ongepast seksueel gedrag rond de opnames van The Voice. De bandleider heeft toegegeven fouten te hebben gemaakt en is opgestapt bij het programma. Zijn partner Linda de Mol maakte deze week bekend de relatie te hebben verbroken.

Een van de vermeende slachtoffers heeft gezegd aangifte van aanranding te gaan doen tegen de muzikant. Rietbergen ontkent dat er sprake is geweest van aanranding.

