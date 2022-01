John de Mol heeft in een brief aan medewerkers van Talpa laten weten dat zijn deur altijd openstaat voor als zij willen praten over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Wilfred Genee vertelde in VI Vandaag dat de brief woensdag is verstuurd naar aanleiding van het nieuws over The voice of Holland.

"Dit weekend kregen we al intern een brief van Pim Schmitz, de op een na hoogste baas bij Talpa, die rondstuurde: 'Als je ergens problemen hebt of er speelt iets, dan kun je dat melden.' En ook John heeft vandaag iets gestuurd", aldus Genee in het SBS-programma.

In de brief zegt de Talpa-baas dat hij nu nog niets kan zeggen over de situatie bij The Voice. De Mol heeft tot nu toe nog niet gereageerd op de diverse beschuldigingen van seksueel wangedrag tijdens de opnames van de talentenjacht. Volgens zijn zoon Johnny is hij van plan na de uitzending van BOOS van donderdag 16.00 uur te reageren.

Zaterdag werd duidelijk dat The voice of Holland voorlopig niet wordt uitgezonden wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende daarop dat beschuldigingen aan zijn adres juist zijn en hij legde zijn werkzaamheden bij de talentenjacht neer. Woensdag werd bekend dat een oud-kandidate aangifte gaat doen van aanranding, Rietbergen ontkent dat daar sprake van is geweest.

Woensdag werd ook bekend dat er inmiddels twee keer aangifte tegen coach en jurylid Ali B is gedaan. RTL heeft de samenwerking met de rapper voorlopig stilgelegd.