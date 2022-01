Deelnemers van The voice of Holland waren bang om wantoestanden naar buiten te brengen vanwege een zwijgplicht in hun contract, schrijft de Volkskrant. Wie over ervaringen spreekt met 'derden', riskeert een boete van minimaal tienduizend euro, blijkt uit gesprekken met de krant, die ook een contract in handen heeft.

In de deelnemersovereenkomst van tv-producent ITV staat dat deelnemers niet mogen praten over het verloop van de talentenjacht, en ook moeten zwijgen over alles wat zij verder bij het programma meemaken.

Volg de ontwikkelingen rond The voice of Holland Volgen Meld je aan

Oud-kandidaten zeggen tegen de krant dat deze clausule ervoor kan hebben voorkomen dat het seksueel grensoverschrijdend gedrag van medewerkers naar buiten kwam, schrijft de krant. In de overeenkomst staat ook dat de boete met 2.500 euro per dag wordt verhoogd zolang de overtreding voortduurt, schrijft de Volkskrant.

"Ik ben echt knetterbang voor represailles", kreeg de krant te horen van een oud-deelneemster die zelf werd geconfronteerd met grensoverschrijdende vragen over haar seksleven. De vrouw weet van meer wantoestanden maar trad uit angst nooit in de openbaarheid.