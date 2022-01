The voice of Holland-bedenker John de Mol wil de uitzending van BOOS van donderdag afwachten voor hij met een reactie komt op de rel rond zijn programma. Daarna zal hij zeker reageren, zei zijn zoon Johnny woensdag in diens talkshow HLF8.

"Hij gaat niks zeggen voor hij de aflevering heeft gezien, want er liggen nog een aantal vragen omtrent dit gedoe", aldus Johnny de Mol.

John de Mol zal zijn reactie in elk geval niet geven in HLF8 en ook niet in een van de RTL-programma's. Het lijkt er daarom op dat hij donderdag te gast zal zijn in Op1.

Maandag liet Johnny de Mol weten dat zijn vader waarschijnlijk wel afwist van het seksueel grensoverschrijdend gedrag van Jeroen Rietbergen, bandleider van The voice of Holland. Laatstgenoemde was tot voor kort de zwager van de mediamagnaat. Zijn relatie met Linda de Mol is inmiddels verbroken.

Tot nu toe is er sprake van drie aangiftes naar aanleiding van de BOOS-uitzending van komende donderdag. In die aflevering worden de verhalen van slachtoffers gedeeld.

Twee aangiftes zijn gedaan tegen The Voice-jurylid Ali B en een tegen Rietbergen. De bandleider legde zijn werkzaamheden bij The Voice afgelopen weekend per direct neer nadat meerdere vrouwen hem hadden beschuldigd van ongepast gedrag.

Jurylid Anouk maakte al bekend op te stappen bij het programma. Medejuryleden Waylon en Glennis Grace willen eerst de ontwikkelingen afwachten voordat zij hierover een besluit nemen.