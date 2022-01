Voormalig The voice of Holland-kandidate Nienke Wijnhoven gaat aangifte doen van aanranding tegen Jeroen Rietbergen, de bandleider van het programma. Inmiddels heeft zij via haar advocaat, Sébas Diekstra contact opgenomen met de zedenpolitie, laat de advocaat weten.

Diekstra zegt dat zijn cliënte lang heeft getwijfeld over het doen van aangifte. "Vooral omdat zij de schuld bij zichzelf heeft gelegd. Door alle ontwikkelingen ziet zij dat nu anders en durft zij eindelijk deze stap te zetten", aldus Diekstra.

"Hoewel cliënte zich nog altijd verplicht voelt om toe te lichten wat er precies allemaal zou zijn gebeurd en waarom zij daar zolang in mee is gegaan, heeft zij toch besloten om niet het risico te lopen een strafrechtelijk onderzoek te schaden. Mede hierom zal zij voorlopig niet meer inhoudelijk op de kwestie ingaan."

Wijnhoven, die derde werd in het seizoen dat ruim drie jaar geleden werd uitgezonden, deed maandag haar verhaal in Beau. Ze vertelde eerst vriendschappelijk appcontact met hem te hebben gehad, waarna hij haar uitnodigde "om de studio te komen bekijken".

"Dan loop je naar boven en denk je: ik zie geen studio. Op dat moment raakt hij je aan en denk je: oké, wacht, miscommunicatie. Op dat moment zoek je eerst de schuld bij jezelf."

De oud-kandidate vertelde in een zondag gepubliceerd Volkskrant-artikel al dat Rietbergen haar meevroeg naar een concert en dat hij haar met de auto in haar woonplaats in Limburg wilde komen ophalen. Dat sloeg ze af.

De zangeres vertelde in Beau ook over een voor haar naar incident met jurylid Ali B. "Hij begon tegen mij: 'Jij was toch die onzekere?' Mijn vijftienjarige zusje was erbij en die zei meteen 'waar bemoei jij je mee, wat is dat voor iets geks?' Waarop Ali zei: 'Jij moet gewoon je fucking bek houden, kutwijf'."

Ook twee aangiftes tegen Ali B

Woensdag werd duidelijk dat er inmiddels twee aangiftes liggen tegen Ali B voor zedenfeiten. De rapper en coach van het tv-programma "betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd", aldus zijn advocaat.

Zaterdag werd duidelijk dat het programma The voice of Holland voorlopig is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Rietbergen erkende daarop dat aantijgingen aan zijn adres juist zijn en hij stapte op bij de show. Hij had relaties van "seksuele aard" gehad met vrouwen die betrokken waren bij The voice of Holland, meldde hij.

Maandag maakte Linda de Mol bekend dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken en haar werkzaamheden voorlopig stillegt.