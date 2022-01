Vijf dagen nadat het nieuws over The voice of Holland bekend werd, verschijnt donderdagmiddag om 16.00 uur de aflevering van BOOS over de misstanden binnen de talentenjacht. Wat is er al over bekend?

BOOS, ook bekend onder de naam #BOOS, is een 'consumentenprogramma' dat alleen op internet wordt uitgezonden. Mensen die een probleem hebben kunnen het programma inschakelen om tot een oplossing te komen. Die problemen lopen uiteen van ruzies met een huisbaas en oplichting via Marktplaats tot grote maatschappelijk thema's. In 2016 kwam de eerste aflevering online en er zijn er inmiddels meer dan 250 gemaakt door presentator Tim Hofman en zijn team. Afleveringen verschijnen op het YouTube-kanaal van het programma en op de online kanalen van NPO en BNNVARA.

In 2019 onderzocht Hofman als onderdeel van BOOS seksueel grensoverschrijdend gedrag in het RTL 5-programma De Villa. Het slachtoffer meldde zich bij BOOS omdat ze zich niet gehoord voelde door RTL. De presentator ging naar aanleiding daarvan met zijn team langs bij de zender en bij productiebedrijf Blue Circle.

Hetzelfde hebben Hofman en zijn team nu gedaan omtrent The voice of Holland. In 2021 deed Hofman al een oproep aan mensen die hebben meegedaan, iemand kennen die dat heeft gedaan of eraan hebben meegewerkt en die dingen hebben ervaren die niet door de beugel konden. Aan de hand van die binnengekomen verhalen heeft het BOOS-team de uitzending gemaakt.

Afgelopen zaterdag maakte Hofman wereldkundig dat de desbestreffende aflevering eraan komt. RTL besloot na het lezen van een email van de makers van BOOS al om The Voice voorlopig van de buis te halen. Producent ITV kondigt een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden aan. De naam van bandleider Jeroen Rietbergen wordt genoemd, die kort daarna laat weten op te stappen bij het programma.

Kort daarop verschijnt het nieuws dat er aangifte is gedaan tegen Ali B, wat door het team van de rapper wordt bevestigd. Hofman zegt dat de vrouw die de aangifte heeft gedaan bekend is bij hun redactie. Vermoedelijk zal haar verhaal in de aflevering aan bod komen.

Iedereen heeft het over het nieuws rond The Voice en wil de aflevering snel zien, maar Hofman laat weten dat de uitzending niet eerder online komt. "We kunnen de uitzending niet halsoverkop uitzenden; dat RTL/I-TV koos voor nu al acteren, is aan hen en hun goed recht. Wij maken onze uitzending inclusief wederhoor en wegen nieuwe verhalen die binnen komen zorgvuldig af. Belangrijk, gezien de gevoeligheid van de zaken."

Ook verschijnt de BOOS-aflevering gewoon op YouTube en niet op de reguliere televisie. De uitzending is vanaf 16.00 uur te zien op het kanaal van het programma.