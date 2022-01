RTL heeft dinsdag de samenwerking met Ali B opgeschort, laat de zender woensdag weten. Gisteren werd voor de tweede keer aangifte tegen de coach gedaan en dat is vandaag naar buiten gebracht. RTL wil niet zeggen of de opschorting met de aangifte te maken heeft.

Er is nog geen definitieve streep door de samenwerking gezet. "Als de feiten op tafel liggen, dan zullen we op basis van de uitkomsten verdere beslissingen nemen", laat RTL aan NU.nl weten.

De artiest is niet alleen als The Voice-coach te zien bij RTL, maar ook als jurylid in We Want More en Holland's Got Talent. Laatstgenoemde talentenjacht was in 2020 voor het laatst te zien, We Want More beleefde zijn recentste seizoen in het voorjaar van 2021. Een nieuwe reeks was nog niet aangekondigd.

Het is onduidelijk wie dinsdag aangifte heeft gedaan, wel is bekend dat het gaat om "een zedenfeit". De eerste aangifte zou zijn gedaan door een oud-deelnemer van The voice of Holland.

Bart Swiers, de advocaat van de artiest, heeft de aangifte bevestigd. Ali B "betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd", aldus Swier.

Na de eerste aangifte tegen de rapper liet het OM aan NU.nl weten dat uit de beoordeling van de aangifte zal moeten blijken of er een onderzoek moet worden gestart.

Donderdag meer bekend over machtsmisbruik bij The Voice

Zaterdag werd duidelijk dat het programma The voice of Holland voorlopig niet wordt uitgezonden vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende daarop dat de beschuldigingen aan zijn adres kloppen en legde vervolgens zijn werkzaamheden bij de talentenjacht neer.

Meerdere mensen die voor de talentenjacht werkten, worden via het YouTube-programma BOOS beschuldigd van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. De precieze inhoud van de aflevering is nog geheim.

Naar aanleiding hiervan is besloten dat The voice of Holland, dat vorige week weer van start ging, voorlopig niet wordt uitgezonden. Ook The Voice Senior en The Voice Kids worden op pauze gezet. In de tussentijd stelt producent ITV een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen in.

Zangeres Anouk, die als coach meewerkte, heeft inmiddels laten weten op te stappen bij het programma. Andere betrokkenen hebben hier nog geen besluit over genomen.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond dat RTL de samenwerking met Ali B heeft beëindigd, maar het gaat om een opschorting.