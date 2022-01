In de zedenzaak rondom The voice of Holland is voor de tweede keer aangifte gedaan, meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Het gaat opnieuw om een aangifte tegen jurylid en coach Ali B, bevestigt de advocaat van de rapper tegenover RTL Boulevard.

Ali B "betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd", zegt zijn advocaat Bart Swier. Van wie de aangifte afkomstig is, is niet bekend.

RTL heeft de samenwerking met de artiest voorlopig stilgelegd. Het bedrijf wil niet bevestigen of dit naar aanleiding is van de tweede aangifte.

Na de eerste aangifte tegen de rapper, afkomstig van een oud-deelnemer van The Voice, liet het OM aan NU.nl weten dat uit de beoordeling van de aangifte zal moeten blijken of het nodig is een onderzoek te starten.

Zaterdag werd duidelijk dat The voice of Holland voorlopig is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende daarop dat beschuldigingen aan zijn adres juist zijn en hij legde zijn werkzaamheden bij de talentenjacht neer.

De vijftigjarige muzikant had relaties van "seksuele aard" gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice, bekende hij in een verklaring. Maandag maakte Linda de Mol bekend dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken en haar werkzaamheden voorlopig stillegt.

Donderdag meer bekend over machtsmisbruik bij The Voice

Het BNNVARA-programma BOOS legt in de uitzending van aanstaande donderdag misstanden omtrent seksueel wangedrag en machtsmisbruik binnen de talentenjacht bloot. De precieze inhoud van de aflevering is nog geheim.

Naar aanleiding van de onthullingen is besloten dat The voice of Holland voorlopig niet meer wordt uitgezonden. Ook The Voice Senior en The Voice Kids worden op pauze gezet. In de tussentijd stelt producent ITV een onafhankelijk onderzoek in naar de beschuldigingen.

Zangeres Anouk, die als coach meewerkte, heeft afgelopen weekend laten weten op te stappen bij het programma. Coaches Waylon en Glennis Grace hebben hier nog geen beslissing over genomen.