Het thema van de voorjaarseditie van het blad LINDA. wordt veranderd vanwege de rel rond The Voice. Dat meldt een woordvoerder van het blad woensdag. De editie die op 16 februari in de winkels moet liggen, had oorspronkelijk als thema Gelukkig gescheiden.

"We vinden dit onderwerp niet gepast nu Linda net haar relatie verbroken heeft", licht hoofdredacteur Karin Swerink toe.

"Omdat we altijd ver vooruitwerken, hebben we net een paar dagen voor de deadline met een ander thema kunnen wisselen. Hoe we het verder gaan doen de komende edities weten we nog niet, dat gaan we nu bekijken." Het is nog niet bekend wat het nieuwe thema wordt.

Linda de Mol kondigde afgelopen maandag aan dat zij de relatie met haar vriend Jeroen Rietbergen heeft verbroken. Ze besloot hiertoe nadat de muzikant had toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel wangedrag tijdens zijn werkzaamheden als bandleider voor The voice of Holland. Na de onthullingen heeft RTL het programma per direct opgeschort.

Nog niet duidelijk of De Mol in blad te zien is

De Mol heeft al haar werkzaamheden neergelegd. Het is nog niet duidelijk of zij een rol speelt in de productie van de maarteditie van het blad, laat een woordvoerder weten. De nieuwe editie van LINDA. lag dinsdag bij abonnees op de mat. Hierin vertelde De Mol nog hoe blij ze werd van het kijken van spannende series met Rietbergen.

RTL en producent ITV hebben een onderzoek ingesteld naar seksueel wangedrag bij The Voice. Producent en bedenker van het programma John de Mol, de broer van Linda, heeft nog geen reactie gegeven. De zaak kwam aan het rollen door uitgebreid onderzoek van het BNNVARA-programma BOOS van Tim Hofman.