Als er één ding gebleken is de afgelopen dagen, is het wel dat deelnemers aan The voice of Holland zich lang niet altijd veilig genoeg voelden om aan de bel te trekken als er iets mis was. De contracten waren vaag en het was niet duidelijk bij wie ze terechtkonden, zo blijkt uit de verhalen tot nu toe.

"Niemand durfde iets over zijn opmerkingen te zeggen, want Rietbergen is een machtige man. Hij is de fucking zwager van John de Mol, de baas van alles", aldus oud-kandidate Kirsten Berkx in gesprek met de Volkskrant. Zij en Nienke Wijnhoven doen in de krant en later bij Beau hun verhaal over Rietbergen, die diverse ongepaste opmerkingen zou hebben gemaakt en Wijnhoven ook ongewenst zou hebben aangeraakt.

De twee vrouwen hebben, net als alle andere deelnemers, een contract getekend waarin allerlei regels staan over praten over de talentenjacht. Dat maakt dat ze bang zijn zich uit te spreken. Volgens RTL is dat niet nodig. "Het heeft voor ons prioriteit dat iedereen die zich wil melden en zich wil uitspreken over incidenten dat in alle vrijheid kan en mag doen."

Geen van de betrokken partijen reageert op vragen van NU.nl over de aandacht voor een vertrouwenspersoon tijdens de opnames. RTL, ITV en Talpa wijzen erop dat ze het onderzoek willen afwachten dat is aangevraagd bij een onafhankelijke partij.

Open communicatie op alle vlakken

Het belang van een veilige omgeving op de werkvloer is groot, welke werkvloer dat ook is. "Alleen een vertrouwenspersoon is niet genoeg, je moet een open communicatie hebben op alle vlakken", benadrukt Joriene Beks, bedrijfskundige en expert in het creëren van psychologische veiligheid.

"Je hebt beleid nodig, procedures die je met elkaar vaststelt om de veiligheid van iedereen te waarborgen. Dat is één manier om het aan te vliegen. Maar je moet ook naar de cultuur kijken op de vloer: wat zijn onze gezamenlijke normen en waarden, wat zijn onze rituelen? Zo zorg je voor eenduidig gedrag."

"Dan ben je er nog niet, want je hebt ook nog zoiets als samenspel: hoe gaan we met elkaar om? Luisteren we naar elkaar? En hoe gaat het met iedereen? Die drie elementen moet je hebben om het veilig te maken voor mensen, dat ze zich van belang voelen en gehoord voelen. De kunst is een omgeving te creëren waarbij meteen duidelijk is voor iedereen: 'zo doen wij dat, want zo houden we het veilig'. En daarbij is het heel erg belangrijk dat leidinggevenden zich bewust zijn van hun positie: wat zij zeggen en doen, heeft invloed op iedereen."

Geen duidelijkheid over waarborgen veiligheid

Als NU.nl aan Talpa, ITV en RTL vraagt wat er überhaupt geregeld is om de veiligheid van kandidaten van programma's te waarborgen, komt er nul op het rekest. De partijen willen ook geen duidelijkheid schetsen over het contact met de kandidatenbegeleiders waar sommige artiesten mee werken.

Een oud-producer van het programma wil in de Volkskrant wel iets kwijt over het bestaan van een vertrouwenspersoon: die was er niet. Kandidaten krijgen volgens producer Michelle van den Eijnde, die in 2016 bij het programma werkte, wel mee dat ze naar een redacteur, producer of eindredacteur kunnen stappen als er iets aan de hand is.

Een van de kandidatenbegeleiders vertelde aan EenVandaag dat de artiesten die zij begeleidde haar wel zagen als vertrouwenspersoon. Basja Chanowski zegt vaker van artiesten te hebben gehoord dat er dingen gebeuren die zij niet prettig vinden en waarvoor aangifte gedaan kon worden, maar zelf kon zij dat niet doen voor de kandidaten. "Je moet iemand bewegen om hiervan melding te maken en dat is in de positie waarin zij zitten heel moeilijk."