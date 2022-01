Simon Keizer is "met stomheid geslagen" door de misstanden bij The voice of Holland. Dat vertelt de zanger en voormalige coach van het programma aan Paul de Leeuw in de podcast De Leeuw Lult Verder.

Keizer is, samen met Nick Schilder, drie seizoenen lang coach van het programma geweest.

"Annemarie (zijn vrouw, red.) stuurde mij zaterdag een screenshot van een nieuwsbericht", vertelt de 37-jarige zanger. "Het was toen eerst nog mondjesmaat dat de info naar buiten kwam, want het Jeroen Rietbergen-bericht was nog niet bekend. Maar het is ontzettend schrikken, want ik ken die hele club natuurlijk. Wij hebben vanaf 2011 drie seizoenen op de stoel gezeten. Ongeloof, dat is denk ik het woord dat overheerst."

Keizer heeft naar eigen zeggen nooit iets gemerkt van grensoverschrijdend gedrag bij de talentenjacht. "Nee daarom was dan ook het eerste woord 'ongeloof'. Het is niet dat ik het niet geloof, maar dat ik er niet bij kan met mijn hoofd. Daar was de situatie voor mijn gevoel ook helemaal niet naar. Je bent een tv-programma aan het opnemen. Dus ik was echt met stomheid geslagen."