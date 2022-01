Angela Groothuizen, die tijdens de eerste twee seizoenen coach was in The voice of Holland en ook in meerdere reeksen van The Voice Kids en The Voice Senior, heeft contact gelegd met oud-kandidaten uit haar team. De personen die ze tot nu toe gesproken heeft, zeggen geen ervaringen te hebben met misstanden of ongewenst gedrag.

Groothuizen werd zaterdagochtend gebeld door RTL, dat het nieuws met haar deelde. Daarop besloot de presentatrice contact te zoeken met mensen die in haar team hebben gezeten.

"Als ik aan The Voice denk, dan denk ik alleen: fantastisch, maar dat was wel in het begin", vertelt ze in HLF8. "Ik vraag me af wanneer dit is gebeurd, maar duidelijk is dát het is gebeurd. Daarom wilde ik iedereen even spreken."

Van haar gesprekken maakte Groothuizen een verslag, dat inmiddels naar RTL is gestuurd. "Daar moeten ze maar mee doen wat ze willen. Iedereen heeft goede herinneringen aan zijn deelname, dus dat is een enorme opluchting."

De The Voice Senior-coach weet nog niet of zij ook betrokken is bij de volgende reeks van het programma. Dat wordt voorlopig uitgesteld, net als The Voice Kids, zo werd maandag bekend.

Alle versies van The Voice voorlopig niet op tv

De reguliere versie van The Voice wordt voorlopig niet uitgezonden. Meerdere mensen die voor de talentenjacht werkten, worden via het YouTube-programma BOOS beschuldigd van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. De precieze inhoud van de aflevering is nog geheim.

Producent ITV heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de beschuldigingen. Bandleider Jeroen Rietbergen heeft inmiddels zijn werkzaamheden neergelegd, nadat meerdere vrouwen hem hadden beschuldigd van ongepast gedrag.

Tot nu toe is er sprake van één aangifte naar aanleiding van de BOOS-uitzending van komende donderdag. Die is gedaan tegen The Voice-jurylid Ali B. Het Openbaar Ministerie (OM) laat aan NU.nl weten dat uit de beoordeling van de aangifte zal moeten blijken of er een onderzoek moet worden gestart.