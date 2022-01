Uit de verhalen van de afgelopen dagen komt naar voren dat veel deelnemers aan The voice of Holland zich onveilig voelden. Steeds meer vrouwen delen hun ervaringen en dat heeft gevolgen voor alle betrokkenen.

"Tijdens mijn jarenlange betrokkenheid bij The voice of Holland heb ik contact van seksuele aard gehad met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte WhatsApp-berichten uitgewisseld", schrijft bandleider Jeroen Rietbergen zaterdag in een verklaring. De The Voice-bom is dan nét gebarsten. RTL heeft na onderzoek van het BNNVARA-programma BOOS bekendgemaakt de uitzendingen van de talentenjacht voorlopig stil te leggen. Er zou sprake zijn van ongepast seksueel gedrag van meerdere mensen die betrokken waren bij het programma.

Rietbergen wacht niet af tot zijn naam naar buiten komt, maar geeft meteen een reactie. Hij vertelt dat hij nu weet hoe slecht zijn gedrag is geweest. "Vanaf het moment dat ik door mijn opdrachtgever streng ben aangesproken op mijn gedrag. Ik heb toen met grote schaamte mijn vrouw op de hoogte gesteld", aldus de inmiddels ex-partner van Linda de Mol. Hij vertelt in de verklaring niet wanneer hij is aangesproken, of wie die opdrachtgever was, maar biedt wel zijn excuses en zijn ontslag aan.

Wie goed heeft geluisterd naar Johnny de Mol in HLF8 en een van de vermeende slachtoffers in BEAU heeft wel een vermoeden wanneer Rietbergen dat standje van zijn opdrachtgever heeft gekregen. De muzikant zou volgens De Mol in 2016/2017 zijn aangesproken en ook een van de slachtoffers noemt 2016 als moment dat Rietbergen zijn leven zou hebben gebeterd. Met de nadruk op zóú, want zowel Kirsten Berkx als Nienke Wijnhoven was na 2017 kandidaat van The Voice en beiden hebben nare ervaringen met de bandleider.

Het is 2017 als Berkx meedoet aan de talentenjacht van RTL 4. De zangeres wordt uiteindelijk achtste en vertelt in zowel de Volkskrant als bij BEAU wat ze achter de schermen heeft meegemaakt. Voorafgaand aan een liveshow is de stress hoog. "Ik weet nog dat ik door de gang liep en dat Jeroen achter me stond, er was verder niemand. 'Wat heb jij een geil broekje aan', zei hij."

Berkx zegt dat ze niet goed wist hoe ze moest reageren en dat ze het misschien wel weggelachen heeft. "Sommige mensen zullen het als een grapje zien. Dat is het misschien als je zoiets tegen je beste vriend zegt, van wie je weet dat die het kan hebben. Maar waar haal je het lef vandaan om dit als veertiger te zeggen tegen een 26-jarige die je niet kent?"

Een jaar later lijkt Rietbergen de therapie helemaal vergeten te zijn. Dan doet Nienke Wijnhoven mee, die regelmatig door de muzikant wordt geappt. Eerst is dat vriendelijk, maar op een gegeven moment vraagt hij of ze zijn studio wil zien. "Dan loop je naar boven en denk je: ik zie geen studio. Op dat moment raakt hij je aan en denk je: oké, wacht, miscommunicatie. Op dat moment zoek je eerst de schuld bij jezelf."

De twee vrouwen zijn bij Beau van Erven Dorens tot tranen geroerd en zij zijn slechts het topje van de ijsberg: er zou inmiddels een appgroep zijn met ruim veertig vermeende slachtoffers. Rietbergen is zowel zijn baan als zijn partner kwijt. Linda de Mol, met wie hij sinds 2007 samen was, kondigt maandag aan dat ze de relatie heeft beëindigd.

RTL ziet niet alleen af van het uitzenden van The Voice, maar ook van de spin-offs Senior en Kids. Dat kan ook bijna niet anders, want zo'n beetje alle sponsoren zijn inmiddels uit het project gestapt. RTL heeft nog tien uitzendingen op de plank liggen, maar of die ooit uitgezonden gaan worden, moet nog blijken.

Als RTL uiteindelijk door wil met het seizoen kan het nog wel eens een uitdaging worden. Niet alleen is de bandleider opgestapt, maar ook jurylid en coach Anouk heeft gezegd niet meer mee te willen werken aan het programma. Dat zou betekenen dat er bij de liveshows op zoek moet worden gegaan naar een nieuwe coach.

Donderdag verschijnt de uitzending van BOOS. Dan zullen de beschuldigingen tegen andere medewerkers ook helderder worden. Zeker is al dat er een aanklacht bij het Openbaar Ministerie ligt tegen jurylid en coach Ali B. Hij heeft laten weten dat hij "100 procent overtuigd" is van zijn onschuld.