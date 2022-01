HLF8, de dagelijkse talkshow van Johnny de Mol bij SBS6, heeft maandagavond met de opener van het tweede seizoen meteen een recordaantal kijkers bereikt. De presentator ging in de uitzending in op de beschuldigingen van wangedrag in The voice of Holland, waar zijn vader de bedenker van is.

891.000 mensen zagen Johnny de Mol ingaan op vragen van Catherine Keyl en Erik Dijkstra naar aanleiding van de onthullingen rondom The Voice. Niet alleen is zijn vader de bedenker, maar de bandleider van het programma - tegen wie een deel van de beschuldigingen gericht is - is zijn oom. Jeroen Rietbergen had tot voor kort een relatie met Linda de Mol.

In de uitzending zei De Mol onder andere dat zijn tante verschrikkelijk verdrietig is, dat hij meeleeft met de slachtoffers en dat hij Rietbergen een "ongelofelijke klootzak" vindt. "Dat is natuurlijk echt een lul-de-behanger, maar tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen: we houden natuurlijk wel van hem."

Alle talkshows stonden maandag in het teken van de onthullingen van BNNVARA-programma BOOS. Beau van Erven Dorens scoorde daarbij het beste: 1,24 miljoen mensen zagen dat twee oud-deelnemers van The Voice vertelden over hun pijnlijke ervaringen met Rietbergen.