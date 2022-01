Albert Verlinde wilde met zijn opmerkingen in Shownieuws niet Humberto Tan "op één hoop gooien" met het grensoverschrijdende gedrag bij The Voice. Dat stelde de showbizzdeskundige maandag in het programma, nadat Tan aangifte om smaad of laster tegen Verlinde had gedaan.

Verlinde stelt dat hij Humberto Tan die met appjes avances zou maken, noemde als "voorbeeld van de bedrijfscultuur die toen bij RTL heerste". Hij had zich naar eigen zeggen "niet gerealiseerd dat mensen dit in het weekend van die zware verdachtmakingen op één hoop" zouden gooien. Hij wijt dit aan "de dynamiek van de afgelopen dagen".

De showbizzexpert beklemtoont Tan niet ongewenst gedrag te verwijten. Verder wacht Verlinde af of Tan de aangifte doorzet.

Verlinde beschuldigde Tan zondag er in Shownieuws van grensoverschrijdende berichtjes te sturen naar zijn vrouwelijke gasten. Volgens Verlinde had Tan "de neiging om met vrouwen die leuk waren contact te zoeken na de uitzending".

Tan reageerde hier maandag via Twitter direct op. "Wat een kolder! Pure smaad. Ik bedankte na afloop van de uitzending alle gasten via app: mannen en vrouwen. Verder niets te maken met The Voice."

Zaterdag werd duidelijk dat The voice of Holland voorlopig niet wordt uitgezonden vanwege berichten rondom mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. RTL en producent ITV hebben een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen.

Bandleider Jeroen Rietbergen erkende vervolgens dat hij relaties van "seksuele aard" heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma. Tegen The Voice-coach Ali B is aangifte gedaan, naar verluidt door een oud-kandidaat van het programma.