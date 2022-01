Nienke Wijnhoven, die in 2018 meedeed aan The voice of Holland, zegt tijdens haar periode bij het programma betast te zijn door Jeroen Rietbergen. De oud-kandidaat deed eerder haar verhaal aan de Volkskrant en vertelde maandagavond in het programma Beau meer over de gebeurtenissen destijds.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over The voice of Holland

Wijnhoven, die derde werd in het seizoen dat ruim drie jaar geleden werd uitgezonden, liet weten eerst vriendschappelijk appcontact met Rietbergen te hebben gehad. Op een gegeven moment vroeg hij aan haar of ze "boven een studio wilde zien".

"Dan loop je naar boven en denk je: ik zie geen studio. Op dat moment raakt hij je aan en denk je: oké, wacht, miscommunicatie. Op dat moment zoek je eerst de schuld bij jezelf."

De oud-kandidate vertelde in een zondag gepubliceerd Volkskrant-artikel al dat Rietbergen haar meevroeg naar een concert en dat hij haar met de auto in haar woonplaats in Limburg wilde komen ophalen. Dat sloeg ze af.

Wijnhoven zei het moeilijk te vinden om haar verhaal te delen. "Omdat ik ten eerste een contract had getekend waarvan ik niet meer weet wat erin staat. En ik voelde me schuldig, want je zit in een relatie en hebt zoiets van: ben ik vreemdgegaan? Ook al hebben we geen seks gehad. Nu steeds meer mensen met een verhaal komen, denk ik: het kan me niet meer schelen."

Rietbergen legde werkzaamheden neer

Rietbergen, sinds 2010 betrokken bij het programma, legde zijn werkzaamheden als bandleider bij The Voice afgelopen weekend per direct neer nadat meerdere vrouwen hem hadden beschuldigd van ongepast gedrag. Hij erkende dat hij grenzen had overschreden.

De bandleider zei in een verklaring dat hij er "al een aantal jaren" zeer bewust van is dat hij in de fout is gegaan en dat zijn "opdrachtgever" hem daarop heeft aangesproken. Presentatrice Linda de Mol, met wie hij ruim twaalf jaar samen was, liet maandagmiddag weten hun relatie te hebben verbroken.

De talentenjacht beleefde afgelopen vrijdag zijn seizoenspremière, maar is voorlopig uit het uitzendschema geschrapt.

Tot nu toe is er sprake van één aangifte naar aanleiding van de BOOS-uitzending van komende donderdag. Die is gedaan tegen The Voice-jurylid Ali B. Het Openbaar Ministerie (OM) liet aan NU.nl weten dat uit de beoordeling van de aangifte zal moeten blijken of er een onderzoek moet worden gestart. Ali B zegt "100 procent overtuigd" te zijn van zijn eigen onschuld.

Jurylid Anouk maakte bekend op te stappen bij het programma. Medejuryleden Waylon en Glennis Grace willen eerst de ontwikkelingen afwachten voordat zij hierover een besluit nemen.