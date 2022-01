Johnny de Mol, zoon van The Voice-bedenker John de Mol, denkt dat zijn vader waarschijnlijk wel afwist van het seksueel grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen.

Volgens De Mol deed het ongepaste gedrag dat Rietbergen zelf benoemde zich zo'n vijf à zes jaar geleden voor. Eerder liet de bandleider, destijds de vriend van Johnny's tante Linda de Mol, al weten dat hij er toen "door zijn opdrachtgever op is aangesproken".

"Ik weet niet hoe dat toen is opgelost of afgehandeld", zei De Mol maandag in zijn talkshow HLF8. "De leidinggevenden wisten daarvan. Ik neem aan hij ook", doelde hij op vader John.

Volgens De Mol zit zijn vader nu in het buitenland en keert hij maandagavond terug. Hij verwacht dat zijn vader mogelijk donderdag met een verklaring zal komen.

'Het is een ongelooflijke klootzak'

Ook over Rietbergen, over wie wordt gezegd dat hij zich ook meer recentelijk misdroeg achter de schermen van The voice of Holland, liet de HLF8-presentator zich uit. "Het is een ongelooflijke klootzak, maar tegelijkertijd houden we wel van hem. Hij schaamt zich kapot. Ik heb hem gezegd dat ik hoop dat de mensen die dicht bij hem staan hier snel overheen komen."

Linda de Mol, die maandagmiddag bekendmaakte haar relatie met Rietbergen te hebben verbroken, is "er ondersteboven van", zei Johnny, die haar zondag bezocht. "Die is er behoorlijk van in de war. Je denkt dat het vijf, zes jaar geleden is opgelost, maar die wond gaat weer open. Of het goed komt? Who knows."

De Mol liet ook weten dat hij in zijn show de misstanden binnen The Voice als gespreksonderwerp niet uit de weg wil gaan. "We zullen bij HLF8 niet wegkijken. Integendeel, we willen met een open vizier naar alle kanten van alle verhalen kijken", aldus de presentator.

Rietbergen legde werkzaamheden neer

Tot nu toe is er sprake van één aangifte naar aanleiding van de BOOS-uitzending van komende donderdag. Die is gedaan tegen The Voice-jurylid Ali B. Het Openbaar Ministerie (OM) liet aan NU.nl weten dat uit de beoordeling van de aangifte zal moeten blijken of er een onderzoek moet worden gestart.

Rietbergen legde zijn werkzaamheden als bandleider bij The Voice afgelopen weekend per direct neer nadat meerdere vrouwen hem hadden beschuldigd van ongepast gedrag.

Jurylid Anouk maakte al bekend op te stappen bij het programma. Medejuryleden Waylon en Glennis Grace willen eerst de ontwikkelingen afwachten voordat zij hierover een besluit nemen.